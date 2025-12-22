Ariana Grande und Jonathan Bailey planen gemeinsames Projekt

Ariana Grande (32) und Jonathan Bailey (37) schmieden offenbar ein gemeinsames Comeback – und das könnte ein echter Bühnenknaller werden. Die "Wicked"-Co-Stars befinden sich laut Deadline in frühen Gesprächen, um 2027 in London im Musical "Sunday in the Park with George" auf der Bühne zu stehen. Als Spielort ist das Barbican Theatre im Gespräch, geplant ist eine Aufführungsreihe im Sommer. Mit Marianne Elliott soll zudem eine mehrfach ausgezeichnete Regisseurin an Bord sein. Offiziell bestätigt ist das Projekt bislang nicht, doch hinter den Kulissen zeigt man sich "vorsichtig optimistisch". Bei ersten Lesungen sollen Ariana und Jonathan in ihren Rollen bereits geglänzt haben – ein Detail, das Fans nun besonders aufhorchen lässt.

Die Neuauflage des Pulitzer-preisgekrönten Musicals von Stephen Sondheim und James Lapine befindet sich laut Deadline derzeit an einem "heiklen Punkt" der Planung. Bevor es zu einer offiziellen Ankündigung kommt, müssten noch einige zentrale Bausteine zusammenfinden. Regisseurin Marianne Elliott hat demnach die Sommertheater-Spielzeit im Barbican im Blick – ein Haus, das zuletzt mehrfach große Musicalproduktionen beherbergte. "Sunday in the Park with George" erzählt die Geschichte des Malers Georges Seurat und seiner Muse Dot, wechselt im zweiten Akt zur nächsten Generation rund um den Enkel George und verknüpft Themen wie Kunst, Liebe und Vermächtnis über Jahrzehnte hinweg. Die Originalrollen wurden am Broadway einst von Mandy Patinkin (73) und Bernadette Peters geprägt, zuletzt standen 2017 Jake Gyllenhaal (45) und Annaleigh Ashford in New York auf der Bühne.

Ariana und Jonathan verbindet bereits eine enge Zusammenarbeit: Für "Wicked" standen die beiden gemeinsam vor der Kamera und arbeiteten dabei intensiv mit Regisseur Jon M. Chu (46) sowie Co-Star Cynthia Erivo (38) zusammen. Zwischen Proben, Drehs und Promo-Terminen entwickelte sich eine Freundschaft, die nun offenbar ihren Weg zurück auf die Bühne finden könnte. Jonathan verbindet zudem eine langjährige kreative Beziehung mit Regisseurin Marianne Elliott. Sie prägte seine Karriere mit "Company" in London und arbeitete später erneut mit ihm an "Cock". Ariana wiederum ließ in Interviews und auf Social Media immer wieder durchblicken, wie sehr sie die Bühne vermisst. Dass beide nun ausgerechnet ein Sondheim-Projekt ins Auge fassen, trifft bei ihren Fans einen Nerv: Hier treffen Popstar-Glamour und West-End-Erfahrung aufeinander – und die bewährte Chemie der "Wicked"-Partner verspricht einen ganz besonderen Theaterabend.

Getty Images Ariana Grande und Jonathan Bailey bei einer besonderen Vorführung von "Wicked" im DGA Theater in New York City

Getty Images Marc E. Platt, Cynthia Erivo, Ariana Grande und Jonathan Bailey bei der US-Premiere von "Wicked: For Good" in New York

Instagram / jbayleaf Ariana Grande und Jonathan Bailey am Set von "Wicked"