Ethan Slater und Ariana Grande widerlegen Trennungsgerüchte

Ariana Grande (32) und Ethan Slater (33) verbringen die Feiertage nicht mit Herzschmerz – das beweisen sie nun im Netz. Seit einigen Wochen kursierten Trennungsgerüchte um die Sängerin und den Musicalstar. Das Paar nutzte jedoch den zweiten Weihnachtsfeiertag, um Fotos von einem gemütlichen Beisammensein mit Freunden auf Instagram zu teilen – was offenbar bestätigt, dass sie die Feiertage gemeinsam verbracht haben. Von einer Trennung kann hier wohl kaum die Rede sein.

Ethan postete Aufnahmen, die Ariana und ihren Hund Toulouse beim Kuscheln auf dem Sofa zeigen. Ariana repostete diese kurz darauf auf ihrem eigenen Account. Die "Wicked"-Darstellerin ist dabei in einen schwarzen Rollkragenpullover gekleidet, ihr streng zurückgebundenes Haar ziert ein weißer Haarreif. Zudem gibt es Bilder, auf denen sie strahlend mit einigen Freunden des Paares posiert. Ethan selbst ist zwar nicht zu sehen, war aber wohl anwesend und fing die süßen Schnappschüsse ein.

Ariana und Ethans Liaison wurde 2023 bekannt – als beide noch mit ihren Ex-Partnern liiert waren. Vor rund einem Jahr machten Gerüchte die Runde, die zwei Turteltauben könnten bereits ihre Hochzeit planen. Doch seit Oktober scheint es zu kriseln. Ein Insider verriet, die Hochzeitspläne seien vorerst geplatzt. Auch bei wichtigen öffentlichen Terminen wie der Premiere von Arianas Film "Wicked: For Good" tauchte sie ohne Begleitung auf.

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

Instagram / arianagrande Ariana Grande und ihr Hund Toulouse im Dezember 2025

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

