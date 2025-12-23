So lief Ariana Grandes Bruder Frankies Halswirbelsäulen-OP

Frankie Grande (42) hat sich gemeldet – mit ernsthaften, aber hoffnungsvollen Gesundheitsnews. Der Entertainer und Reality-TV-Star, der sich erst vergangenes Jahr einer Nasen-OP unterzog, ließ sich nach eigenen Angaben am Dienstag in einer geplanten Operation an der Halswirbelsäule behandeln. Via Instagram erklärte er seinen Fans: "Heute hatte ich eine geplante Operation an der Halswirbelsäule, um den Druck auf die Nerven in meinem Nacken zu verringern, die seit einiger Zeit Schmerzen und neurologische Symptome verursachen." An seiner Seite stand ein spezialisiertes Ärzteteam, das er sehr lobte. Frankies Ziel ist klar: schmerzfrei zurück ins Leben, zurück auf die Bühne – und das möglichst bald.

In der Bildunterschrift zu seinem Post, der ihn mit einer Nasensonde und einer Halskrause im Krankenhausbett zeigt, schildert Frankie, dass ihm Knochen und Gewebe entfernt wurden, die seine Nerven eingeklemmt hatten. "Keine Überraschungen, kein Drama", freute er sich über den Verlauf und kündigte vier Wochen Genesung mit Ruhe, Physiotherapie und mehr Selbstfürsorge an. Er fühle sich zwar "wund", aber auch sicher, erleichtert und bereits optimistisch. In seiner Nachricht bedankte sich der Social-Media-Star, der offen mit seiner Alkoholsucht umgeht, ausführlich für die vielen liebevollen Worte, Gebete und Nachrichten, die ihn erreicht hätten: "Das ist Heilung in Echtzeit", schwärmte Frankie, der versprach, sich "stärker, stabiler und aufrecht" zurückzumelden.

Privat zählt für den Schauspieler seit jeher der Rückhalt seiner Liebsten – und der zeigt sich bei ihm häufig öffentlich. In der Vergangenheit erhielt Frankie immer wieder liebevolle Unterstützung aus dem engsten Kreis, allen voran von seiner berühmten Schwester, der Wicked-Darstellerin Ariana Grande (32). Auch Freundinnen und Kollegen aus dem Musical- und TV-Kosmos reagieren unterstützend auf seine Posts. Wer Frankie, der vor allem durch seine Teilnahme an der US-amerikanischen Reality-TV-Show "Big Brother" im Jahr 2014 einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, länger folgt, weiß: Er teilt Höhen und Tiefen offen – und nutzt genau diese Offenheit, um Gemeinschaft zu schaffen und transparent zu bleiben.

Instagram / frankiejgrande TV-Star Frankie Grande postet Gesundheits-Update nach Halswirbelsäulen-OP, Dezember 2025.

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande und Ariana Grande, 2020

Getty Images Ariana Grande bei den 16th Governors Awards in Los Angeles, Ray Dolby Ballroom, Ovation Hollywood, am 16. November 2025