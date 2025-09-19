Feministin boxt Erotikstar Bonnie Blue bei Event ins Gesicht

Bonnie Blue wurde während eines Auftritts in einem Studentennachtclub in Großbritannien Opfer eines tätlichen Angriffs. In den frühen Morgenstunden des Freitags geriet die Erotikdarstellerin mit einer jungen Frau, die sich für ein Treffen mit Bonnie extra angestellt hatte, in ein hitziges Wortgefecht, das für die 26-Jährige schmerzhaft endete. Augenzeugen berichteten laut Mirror, dass die Frau Bonnie unter anderem vorwarf, all das, was sich Feministinnen über Jahre erkämpft hatten, mit ihren Aktionen zunichte zu machen. Als sich Bonnie daraufhin an ihr Sicherheitspersonal wandte und darum bat, "diese f*tten W*chser" von ihr fernzuhalten, kassierte sie einen Kinnhaken. Die Angreiferin wurde festgenommen, später jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Glücklicherweise erlitt Bonnie nach ersten Berichten keine Verletzungen.

Bonnie, der vor wenigen Monaten den "Pornhub Award" als beste Newcomerin verliehen wurde, inszeniert sich selbst gern als Vorreiterin in der Pornobranche und Kämpferin für weibliche Selbstbestimmung. Dennoch sehen Feministen weltweit in ihren Aktionen und ihrer Art der Vermarktung ein brandgefährliches Spiel: So heißt es etwa, statt Empowerment fördere die Britin die Objektifizierung des weiblichen Körpers und ermutige ihre junge, männliche Zielgruppe in ihren Videos mit Sätzen wie "Beiß' mich, würg' mich" zu Gewalt gegen Frauen.

Bonnie, bürgerlich Tia Emma Billinger, wurde vor allem durch extreme Sex-Events und provokante Auftritte bekannt. Internationale Schlagzeilen machte besonders ihr angeblicher Sexmarathon, bei dem sie in nur zwölf Stunden mit 1057 Männern geschlafen haben will – ein Stunt, den Kritiker als Selbstverdinglichung und kalkulierte Schock-PR einordneten. Auch ihre Ankündigung eines "Streichelzoos", in dem sie nackt in einer Glasbox für Massenberührungen zur Verfügung stehen wollte, katapultierte sie in den medialen Fokus.

