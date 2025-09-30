Bonnie Blues Ex-Schwiegermama wettert gegen den Erotik-Star

Zwischen Bonnie Blue und ihrer ehemaligen Schwiegermutter Gill Davidson fliegen die Fetzen. In einem Interview mit Daily Mail behauptete Gill, dass die OnlyFans-Künstlerin ihren Sohn Oliver Davidson nach der Trennung finanziell komplett abgeschnitten habe. "Er steht nicht mehr auf ihrer Gehaltsliste und hat keinen Anspruch auf ihr Vermögen", so Gill. Sie beschuldigte Bonnie außerdem, manipulativ und kontrollierend zu sein. Die Beziehung des Ehepaares zerbrach 2023 – ein Jahr nach ihrer Hochzeit. Bonnie selbst rechtfertigte die Trennung als natürliches Auseinanderleben und erklärte, dass kein böses Blut zwischen ihnen fließe.

Trotz des Endes ihrer Ehe stand Oliver seiner Ex-Frau lange Zeit unterstützend zur Seite und spielte eine tragende Rolle bei ihrer Karriere. In einer Dokumentation beschrieb Bonnie ihn als jemanden, der sie ermutigt habe, ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu finden, auch wenn das bedeutete, in der Erotikbranche tätig zu sein. Oliver betonte hingegen, Bonnies Nähe zu ihren Fans habe den Erfolg erst möglich gemacht. Sie habe die Branche auf eine Weise geprägt, wie es vor ihr kaum jemand geschafft habe. Ob die Vorwürfe zu finanziellen Ansprüchen stimmen, bleibt unklar – Bonnie äußerte sich dazu bislang nicht öffentlich.

Abseits der Familienfehde sah es in Bonnies Liebesleben zuletzt ruhiger aus. Nach ihrer Scheidung verriet sie, dass sie sich auf ihre Karriere konzentriere, sich aber doch hin und wieder auf ein Date einlasse. In der Öffentlichkeit sprach sie auch schon über ein kurzes romantisches Abenteuer mit jemandem, den sie bei einem Event kennengelernt hatte. Gleichzeitig betonte sie, dass feste Beziehungen sich momentan schwierig gestalten würden, da sie ständig auf Reisen sei. Bonnie genießt es momentan, unabhängig zu sein, und bleibt gespannt, was die Zukunft für sie bereithält.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Erotikmodel