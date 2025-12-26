Serena Williams überrascht Venus mit XXL-Hochzeitsgeschenk

Ein Geschenk der Superlative für eine Liebe in Weiß: Serena Williams (44) hat bei der zweiten Hochzeit ihrer Schwester Venus Williams (45) mit Andrea Preti (37) in Palm Beach keine halben Sachen gemacht – und eine Yacht organisiert, auf der das frisch verheiratete Paar mit seinen engsten Vertrauten feierte. Die offizielle Trauung fand nach einer fünftägigen Feier zu Hause statt, nur wenige Monate nach dem ersten "Ja" in Italien. Wie Venus verriet, war dort die Zeit für die formellen Schritte zu knapp gewesen. Also folgte die Florida-Variante mit Papieren – und Serenas XXL-Überraschung obendrauf. "Serena machte uns dieses Geschenk einer wunderschönen Yacht und organisierte das Essen, einfach alles", erzählte Venus gegenüber Vogue. Zehn bis zwölf Freunde und Familienmitglieder gingen mit an Bord, es wurde gesungen, getanzt, geplaudert und die gemeinsame Zeit genossen.

Zur opulenten Feier passten auch die Looks der Braut: Venus wechselte gleich viermal die Robe. Zum Cocktail vor der Zeremonie trug sie eine seidene Halterneck-Säule mit Cape von Alexandra Grecco, fürs Getting Ready eine Spitze-Seide-Kreation von Eve of Milady. Für den Gang zum Altar wählte sie ein Kleid von Georges Hobeika mit Spitzenbustier und semitransparentem Rock samt weißen Seidenbahnen – "magisch und perfekt für eine Florida-Hochzeit", wie sie erklärte. Schauspieler, Model und Restaurantbesitzer Andrea Preti, den Venus im Juni 2024 bei einer Gucci-Show während der Mailänder Fashion Week kennengelernt hatte, schwärmte: "Als ich Venus sah, war sie wunderschön – wie eine Göttin." Für die Afterparty setzte die Braut auf ein verspieltes High-Low-Kleid mit Spitze und Off-Shoulder-Design von Veni Infantino, dazu Schuhe von Betsey Johnson und Schmuck von Messika.

Auch abseits des Glamours zeigt sich, wie eng Serena und Venus verbunden sind. Auf Instagram widmete die jüngere Schwester der Braut eine liebevolle Hommage mit Fotos der komplett in Weiß gekleideten Brautparty. Seit Kindheitstagen stehen die beiden Seite an Seite, auf dem Court und privat. Serena nannte Venus in ihrer Hommage ihre "beste Freundin, Beschützerin und Lehrerin" und schloss mit einem Toast auf Liebe, Partnerschaft und das tägliche Füreinanderauswählen – Worte, die verraten, dass hinter der XXL-Party vor allem eines steckt: Familienbande, die halten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Venus und Serena Williams im März 2022 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Preti und Venus Williams bei der Fashion Week, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Serena und Venus Williams bei den Oscars im März 2022