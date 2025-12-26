"Keine Angst": So geht es Sophia Thiel beim Weihnachtsessen

Sophia Thiel (30) spricht kurz vor den Feiertagen offen darüber, wie sie heute mit Festessen und Familientafeln umgeht – und nimmt vielen Fans damit die Angst vor Weihnachten. Im Gespräch mit t-online sagt die Social-Media-Bekanntheit, die 2014 als Fitness-Influencerin startete und 2021 nach einer Pause ihr Comeback feierte: "Es ist kein Weltuntergang mehr, wenn ich bei einer Festivität zum Essen eingeladen bin. Ich habe keine Angst mehr vor Weihnachten und vor deftigen Gerichten." Ihre Essstörung sei zwar nicht einfach verschwunden, doch sie habe einen besseren Umgang mit dem Thema gefunden.

Hinter ihrem weihnachtlichen Gelassenheitskurs stehen Jahre der Auseinandersetzung mit alten Mustern. Sophia berichtet, dass sie früher Lebensmittel in "gut" und "schlecht" eingeteilt und sich strenge Regeln auferlegt habe. Gewichtsschwankungen, Übertraining und Erschöpfung hätten sie schließlich ausgebremst. Heute helfe ihr die Therapie, Druck aus dem Alltag zu nehmen und Rückfälle als Teil des Prozesses zu sehen. "Ich setze mir keine Neujahrsvorsätze oder radikalen Ziele mehr", sagt sie weiter. Statt eines perfekten Körperideals liebäugelt sie mit neuen Erfahrungen – etwa Mixed Martial Arts oder Wrestling.

Persönlich blickt die Sportlerin auf eine Kindheit mit spitzen Kommentaren über ihren Körper zurück, erzählt von Armdrücken auf dem Pausenhof und ihrer "Love-Language" aus Necken und Rangeln. Nähe zur Familie spielt für sie wieder eine größere Rolle, seit sie Tante geworden ist. Wer Sophia privat trifft, erlebt keine Strenge mehr am Esstisch, sondern jemanden, der einen pinken Energydrink aus der Tasche zieht und darüber lacht, dass so etwas früher "unnötige Kalorien" gewesen wären. Die Botschaft, die sie der "kleinen Sophia" heute mitgeben würde, klingt wie ein Weihnachtswunsch an sich selbst: "Es ist okay, sich helfen zu lassen."

Instagram / sophia.thiel Influencerin Sophia Thiel, September 2024

sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

