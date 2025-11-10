Überglücklich: Jasmine Tookes' zweites Baby ist auf der Welt

Topmodel Jasmine Tookes (34) und ihr Ehemann Juan David Borrero sind überglücklich: Am 28. Oktober kam ihr zweites Kind, Sohn Mateo Ira Borrero, auf die Welt. Die erfreulichen Neuigkeiten teilten sie nun auf Instagram. In einer berührenden Schwarzweiß-Fotostrecke zeigen sich die beiden gemeinsam mit ihrem Neugeborenen und ihrer zweijährigen Tochter Mia. Während die frischgebackene Mutter ihren Sohn liebevoll im Arm hält, legt Mia zärtlich eine Hand auf ihren kleinen Bruder. Zu den Bildern schrieben die stolzen Eltern: "Der größte Segen. Mateo Ira Borrero. 10.28.25."

Erst vor wenigen Wochen sorgte Jasmine für Aufsehen, als sie trotz fortgeschrittener Schwangerschaft die Victoria’s Secret Fashion Show eröffnete. Selbstbewusst präsentierte sie auf dem Laufsteg in New York ihre Kurven und trug dabei die charakteristischen Engelsflügel, die detailreich mit Ornamenten verziert waren. Gegenüber Vogue verriet sie zu dem Zeitpunkt, dass die Schwangerschaft zwar geplant war, der Zeitpunkt jedoch überraschend kam, da sie und ihr Ehemann eigentlich ihre Arbeitsreisen koordinieren wollten: "Ich bin eine große Planerin", betonte die 34-Jährige im Interview. Dennoch genoss sie die besondere Zeit und freute sich besonders auf den bevorstehenden Familienzuwachs.

Dass sie ein zweites Kind erwartet, gab Jasmine erst im Juli dieses Jahres bekannt. Damals teilte das Model ein Foto, auf dem sie in einem buttergelben Kleid in einem sonnigen Garten posierte. Sanft legte sie ihre Hand auf den runden Babybauch. "Eine weitere kleine Seele zum Liebhaben", schrieb sie zu den liebevollen Aufnahmen auf Instagram. Im Interview mit der Zeitschrift verriet sie damals fast zeitgleich mit ihrem Post, dass sie einen Jungen erwartet. Ihre Tochter Mia habe die Veränderungen anfangs jedoch nicht ganz verstanden: "Sie versucht immer noch herauszufinden, warum mein Bauch so ist, wie er ist, aber ich versuche, es ihr zu erklären."

Getty Images Jasmine Tookes bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City

Instagram / jastookes Juan David Borrero und Jasmine Tookes, Juni 2025

Instagram / jastookes Model Jasmine Tookes, Juli 2025

