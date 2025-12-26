Hans Sigl schenkt seiner Frau etwas ganz Besonderes

Die Weihnachtszeit bringt bei TV-Liebling Hans Sigl (56) immer besondere Momente mit sich. Der charismatische "Bergdoktor"-Star, der seit 2008 als Dr. Martin Gruber die Herzen der Zuschauer erobert, hat jetzt in einem exklusiven Interview mit Bunte ausgeplaudert, womit er seiner geliebten Ehefrau Susanne unter dem Tannenbaum eine wahre Freude bereitet. Die Antwort des Österreichers ist so romantisch wie überraschend: "Mit Reisen und Kunst" verwöhnt der Schauspieler seine Angetraute zu den Feiertagen. Doch das ist längst nicht alles, was Hans über seine ganz persönlichen Weihnachtstraditionen verrät. Bei den Sigls herrscht an Heiligabend nämlich "Full House", wie Hans schmunzelnd erzählt. Die große Patchwork-Familie mit vier erwachsenen Kindern aus früheren Beziehungen kommt zusammen, und ab 22.30 Uhr gesellen sich auch noch Freunde dazu. Eine besondere Tradition hat sich über die Jahre etabliert: "Ich schreibe jedes Jahr ein Gedicht und das wird zu Beginn vorgelesen", verrät der TV-Star stolz und ergänzt: "Das kann ich nur empfehlen, denn es ist ein Rückblick aufs Jahr und macht Spaß, es zu schreiben."

Die Liebesgeschichte von Hans und Susanne liest sich wie ein Märchen. 2005 begegneten sich die beiden in einer Warteschlange am Flughafen – und es funkte sofort. Seit 2008 sind sie nun schon verheiratet, und ihre Beziehung scheint mit jedem Jahr stärker zu werden. Das Erfolgsrezept ihrer Ehe hat Susanne bei Bunte einmal so beschrieben: "Wir ergänzen uns sehr gut. Er hat unglaublich viele Ideen, er sprudelt, und ich bin eher der ruhige Part." Hans sei das Feuer, sie das Wasser – "und das passt eben ganz gut zusammen", erklärt die Fotografin. Während ihr Mann im Rampenlicht steht, fühlt sich Susanne in ihrer Rolle als stille Stütze pudelwohl. "Das fällt mir total leicht, weil ich das auch gar nicht so gerne habe, im Vordergrund zu stehen", gestand sie damals. Hans wiederum schwärmte von seinem Liebesrezept: "Aufmerksamkeit und Zuhören. Zuhören, zuhören, zuhören." Das Paar verbringt jede freie Minute miteinander und ist praktisch unzertrennlich. Eine feste Rollenverteilung an Weihnachten gibt es bei den Sigls übrigens nicht: "Jeder tut das, wozu er Lust hat, und das hat sich so eingespielt im Laufe der Jahre", verrät Hans, der laut eigenen Angaben beim Beschenken gerne mal ein wenig übertreibt.

Ab dem 8. Januar 2026 startet die 19. Staffel der Erfolgsserie Der Bergdoktor im ZDF, und der beliebte Hauptdarsteller hat bereits weitere Pläne verkündet. "Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir drehen, und auch nicht die vorletzte", betont Hans Sigl vielversprechend. Sogar eine 20. und 21. Staffel sollen bereits in Planung sein! Die neue Staffel bringt wieder acht spannende Episoden mit sich, die dem bewährten Erfolgsrezept treu bleiben: "Spannende Arztgeschichten gemischt mit zwischenmenschlichen Beziehungen" vor der atemberaubenden Bergkulisse des Wilden Kaisers. Besonders interessant: In der 19. Staffel ist Martin Gruber verheiratet, was neue dramaturgische Möglichkeiten eröffnet. "Es ist spannend, das zu spielen. Und es kommen neue Probleme auf ihn zu", erklärte Hans der Tiroler Tageszeitung. Die Serie hat in all den Jahren nichts von ihrer Zugkraft eingebüßt – die 18. Staffel knackte sogar einen historischen Rekord mit über 21 Millionen Views in der ZDF-Mediathek. Sollte die neue Staffel das noch überbieten, wird der Erfolg bestimmt auch in Hans' Weihnachtsgedicht 2026 erwähnt!

Imago Hans Sigl, Schauspieler

Imago Susanne und Hans Sigl, Bambi-Verleihung 2024

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017