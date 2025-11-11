Anfänger-Baby: Serkan Yavuz' Tochter Valea macht kaum Stress

Serkan Yavuz (32), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat in seinem Podcast "unREAL" Einblicke in seinen Familienalltag gegeben. Der Vater von zwei Töchtern verglich darin die Charaktereigenschaften und die Entwicklung seiner Kinder Nova und Valea. Besonders angetan zeigte er sich von seiner jüngeren Tochter Valea, die er scherzhaft als "Anfängerbaby" bezeichnete, weil sie im Gegensatz zu ihrer Schwester nur selten Stress mache. "Valea ist superruhig. So eine Frohnatur. Sie ist immer nur am Grinsen und Lachen, meine kleine Maus", verriet Serkan stolz.

Im Podcast erzählte er außerdem von den großen Unterschieden zwischen den Schwestern. Während die ältere Nova ein echtes Energiebündel sei – "impulsiv, lebensfroh, aber auch ungeduldig" –, sei Valea extrem pflegeleicht. "Sie schläft einfach ein, macht uns keine Probleme wegen Zähnen, Schlafen oder einem wunden Po", erklärte er. Ganz anders sei es damals mit Nova gewesen: "Sie hatte oft gelitten, viel geweint und Fieber bekommen. Bei ihr war alles so extrem." Über die entspannte Art von Valea witzelte Serkan, dass er bei einem Kind wie ihr als Erstgeborene direkt sieben weitere Kinder hätte bekommen wollen.

Serkan ist seit der Geburt seiner Töchter ein engagierter Familienvater und teilt immer wieder kleine Anekdoten aus seinem Leben mit seiner Ex-Partnerin Samira (31) und den Kindern. Seine Fans schätzen diese Offenheit und Einblicke in den Alltag der kleinen Familie. Anfang des Jahres hatte sich das Paar, das durch Reality-TV bekannt wurde, überraschend getrennt. Nichtsdestotrotz bemühen sich Serkan und Samira sichtlich, für ihre gemeinsamen Kids an einem Strang zu ziehen. In seinem Podcast beobachtet Serkan genau, ordnet Erlebnisse aus der Vergangenheit ein und hält neue Meilensteine fest. So wird aus seinen Erzählungen ganz klar, wie sehr Routinen, Geduld und Humor den Tag strukturieren – und wie Geschwister unterschiedlich leuchten können.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Valea im Urlaub, September 2025

Joyn Serkan Yavuz: "Das große Promi-Büßen"-Kandidat 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova, Oktober 2025