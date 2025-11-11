Christina Dimitriou hat Ex Aleks "anders kennengelernt"

Aleksandar Petrovic (34) sorgt mit seinem Verhalten in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. für erhitzte Gemüter – sowohl vor als auch hinter der Kamera. Auch seine Ex Christina Dimitriou (33) gab ihren Senf dazu und zeigte sich überrascht von seinem Verhalten und den Problemen in seiner Beziehung mit Vanessa Nwattu (25). Dafür wurde sie kritisiert – und bezieht nun erneut Stellung. "Privat habe ich Aleks ganz anders kennengelernt und genau deshalb hat mich dieser Unterschied irritiert", betont sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Wir reden nicht über Dinge, die im Fernsehen gelaufen sind, sondern privat. Diese Irritation zu äußern, ist legitim und niemand hat das Recht, mir meine Meinung oder meine Sichtweise abzusprechen."

"Alles, was ich gesagt habe, wurde von einigen offenbar bewusst anders interpretiert, als es gemeint war. Da merkt man natürlich, wie oberflächlich die Gesellschaft ist", führt sie weiter aus. Das möchte der Realitystar so nicht stehen lassen: "Ich habe die Situation aus meiner eigenen Wahrnehmung beschrieben und war überrascht über das Verhalten, das jetzt sichtbar wird. Obwohl ich mehr weiß, als ihr jemals erfahren werdet." Christina wolle aber auch klarstellen, dass sie bei der Temptation-Island-Angelegenheit "auf keiner Seite" sei. Sie wolle weiterhin neutral bleiben und sich auf ihr eigenes Leben und ihre Werte konzentrieren.

Die Historie zwischen Aleks und Christina ist kompliziert und tief mit der Show verbunden. Noch als Paar nahmen die beiden einst selber an "Temptation Island V.I.P." teil – ihre Beziehung ging dort aber in die Brüche. Aleks entschied sich damals für die Verführerin Vanessa, seine heutige Verlobte, mit der er jetzt erneut an der Show teilnimmt. Was sie damals schwer traf, scheint die 33-Jährige heute hinter sich gelassen zu haben. Inzwischen ist Christina Mutter einer Tochter – und darauf liegt ihr ganzer Fokus.

Anzeige Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Realitystar Christina Dimitriou mit ihrer Tochter, März 2025