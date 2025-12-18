Gemischtes Lagerfeuer: So empfand Chiara die Konfrontation

Bei Temptation Island V.I.P. fand in Folge elf das erste geschlechtergemischte Lagerfeuer statt. Nur Chiara Antonella (28), Brenda Brinkmann, Aleks Petrovic (34) und Marwin Klute (28) trafen auf Moderatorin Janin Ullmann (44) und bekamen Aufnahmen ihrer Partner zu sehen. Auf Instagram erzählt Chiara nun, wie sie die neue Situation erlebt hat. Fans bewundern, wie ruhig sie in der Konfrontation mit Aleks und Co. geblieben ist. "Ich hatte absolut keine Lust auf Diskussionen, wirklich null. Und man hat sofort gemerkt, dass man mit den Männern nicht reden kann", erklärt die Love Island-Bekanntheit und fügt hinzu: "Beide waren in ihrer Opferrolle."

Chiara erzählt, Aleks und Marwin seien den Frauen oft ins Wort gefallen und hätten sie kaum ausreden lassen. Während sich die Freundin von Wladi Gärtner weitgehend zurückhielt, gab Brenda insbesondere Aleks Kontra. Wie Chiara nun schildert, folgte auf die hitzige Debatte jedoch schnell Reue. "Im Nachhinein haben wir uns gedacht, hätten wir mal lieber nichts gesagt. Dann wäre er nicht vorsichtig geworden und Vanessa hätte am Lagerfeuer alles ausgepackt. Wäre auch krass gewesen", erinnert sie sich. Da das gemischte Lagerfeuer eine Überraschung war, gab es wohl keine Zeit, sich eine Strategie zu überlegen. Chiara gibt zu: "Damit hätte ich niemals gerechnet, das war wirklich zu wild!"

Das erste gemischte Lagerfeuer stieß bei den Zuschauern der Show auf Begeisterung – Fans feiern das neue Konzept auf Instagram als "super Idee". "Ich feier' es. So bekommt jeder die Chance, mal darüber nachzudenken", kommentiert ein User. Ein anderer findet sogar: "Ich muss echt sagen, dass das bisher die beste Folge war!"

Anzeige Anzeige

chiiara_antonella Realitystar Chiara Antonella im September 2025

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic, Marwin Klute, Brenda Brinkmann und Chiara Antonella beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige