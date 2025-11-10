Das sagt Christina Dimitriou zu Aleks' Temptation-Auftritt

Christina Dimitriou (33) hat sich nun öffentlich zu den Geschehnissen der neuen Folge von Temptation Island V.I.P. geäußert. In ihrer Instagram-Story ließ die Reality-TV-Bekanntheit ihre Follower wissen, dass sie sich die aktuelle Staffel ansieht, in der auch ihr Ex-Partner Aleksandar Petrovic (34) und seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) mitwirken. Christina und Aleks hatten ihre Beziehung zuvor in derselben Show auf die Probe gestellt, in der Aleks Vanessa kennenlernte und Christina für sie verließ. "Jesus Maria, ich schaue gerade 'Temptation Island V.I.P.'", begann Christina ihre Reaktion und fügte hinzu: "Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll."

Aleks' Verhalten in der Show sorgt derzeit auch bei den Zuschauern für reichlich Gesprächsstoff. In der jüngsten Episode thematisierte er das Sexleben mit seiner Verlobten und sprach in einer umstrittenen Off-Cam-Tonaufnahme über intime Details aus seinem Privatleben. Christinas Verwunderung gilt jedoch vor allem den aktuellen Beziehungsproblemen zwischen Aleks und Vanessa. In ihrer Instagram-Story kommentierte sie: "Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen in einer Beziehung, aber wir hatten solche Probleme gar nicht." Offenbar hat Christina mit einer solchen Entwicklung bei den beiden nicht gerechnet, wie sie ergänzte: "Hätte ich von den Zweien nicht gedacht."

Aufgrund ihrer Vorgeschichte mit Aleks und Vanessa steht Christina seit der Ausstrahlung der aktuellen Staffel von "Temptation Island V.I.P." erneut im Fokus. Bereits zuvor ließ sie gegenüber Promiflash ihre Meinung zu den jüngsten Shitstorms um Aleks durchblicken. Ihrer Ansicht nach ist der Reality-Star selbst für die Negativschlagzeilen verantwortlich: "Hätte er anders umsetzen müssen. Aber es sei denn, er wollte sie nicht mehr, dann verstehe ich ihn", erklärte sie im Interview. Es bleibt abzuwarten, welche Entwicklungen die nächsten Folgen der Show bereithalten und ob Christina noch weiter Stellung beziehen wird.

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, April 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar