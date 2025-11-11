Kim Kardashian lobt das Synchronsprecher-Debüt ihres Sohnes

Kim Kardashian (45) ist mächtig stolz auf ihren jüngsten Sohn Psalm West (6). Der Sechsjährige feierte jetzt sein Debüt als Synchronsprecher für den Animationsfilm "Angry Birds 3". In der neuesten Folge ihrer Reality-Show The Kardashians begleiteten die Zuschauer die 45-Jährige und Psalm ins Tonstudio, wo der kleine Schauspieler seine ersten Sprachaufnahmen machte. Psalm wird die Rolle des Sohnes der Charaktere Red und Silver sprechen, die von Jason Sudeikis (50) und Rachel Bloom (38) verkörpert werden. "Ich bin so aufgeregt, weil er so aufgeregt ist", verriet die vierfache Mutter vor ihrer Ankunft im Studio, wo Regisseur John Rice Psalms Stimme als "cool" lobte.

Der Kinostart des Films ist für den 29. Januar 2027 geplant. Neben Psalm gehören auch Stars wie Nikki Glaser (41), Keke Palmer (32) und Sam Richardson zum namhaften Cast des Animationsabenteuers. Psalm selbst zeigte sich begeistert von der Welt der Angry Birds und nannte Red als seinen Lieblingscharakter, bevor er ins Aufnahmezimmer ging. Kim betonte, wie wichtig es ihr sei, ihren Kindern in allen Lebenslagen beizustehen und ihre Termine flexibel um die Bedürfnisse ihrer Familie zu gestalten. "Ich möchte nicht, dass meine Kinder aufhören, das zu tun, was sie wollen. Deshalb passe ich mein Leben an ihre Zeitpläne an", erklärte die Unternehmerin in einem Interview.

Kim, die Psalm mit ihrem Ex-Mann Kanye West (48) großzieht, beschrieb ihren jüngsten Sprössling als liebenswert und unkompliziert. "Er hat die süßeste Stimme, die man sich vorstellen kann, dieses leicht raue Timbre. Er ist der klügste, albernste kleine Junge", schwärmte sie weiter. Sie betonte, dass ihr Sohn unglaublich entspannt sei – ein richtiger "Go-with-the-flow"-Typ, der stundenlang mit Lego spielen könne, ohne sich zu beschweren. Psalms lockere und unabhängige Art war offenbar auch ein Vorteil bei seinem Filmdebüt, denn Kim verriet: "Er liebt es zu tanzen, würde niemals einen Wutanfall bekommen und ist einfach nur ein Traumkind."

Instagram / kimkardashian Psalm West mit seiner Mama Kim Kardashian, im Mai 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Psalm West