Kim Kardashian erlitt Nervenzusammenbruch vor Staatsexamen

Kim Kardashian (45) geht in der neuesten Folge von The Kardashians durch emotional schwierige Zeiten – und das keine zehn Tage, bevor sie ihr Staatsexamen ablegen sollte. In der Episode, die am 18. Dezember auf Hulu erschien, sitzt die Reality-TV-Ikone in ihrem Büro und stellt fest: Es sind noch neun Tage bis zur Prüfung. Was dann folgt, ist ein emotionaler Moment, den sie selbst als Nervenzusammenbruch beschreibt. Kim, die seit sechs Jahren auf das Ziel hinarbeitet, Anwältin zu werden, erklärt: "Ich bin absolut kurz davor zu weinen. Das ist einfach verdammt anstrengend." Eine Produzentin hinter der Kamera erinnert sie schließlich daran, wie sehr sie sich das wünscht, worauf Kim antwortet, sie wisse nicht, ob sie die Prüfung noch einmal machen würde, falls es schiefgeht.

Wer nicht nur die Serie schaut, sondern auch Kim auf Social Media folgt, weiß jedoch längst: Die 45-Jährige ist an ihrem ambitionierten Vorhaben gescheitert und durch das Juraexamen gerasselt. Dies räumte sie im November ein, erklärte jedoch, nicht aufgeben zu wollen: "Sechs Jahre in dieser Reise, und ich bin immer noch voll dabei, bis ich das Examen bestehe", schrieb sie in einem Instagram-Post, in dem sie ihren Fans die bittere Nachricht überbrachte. Gleichzeitig teilte der Reality-Star dort auch private Lernvideos aus den letzten zwei Wochen vor der Prüfung und erklärte: "Ich hatte keine Ahnung, dass es so emotional werden würde." Sie berichtete außerdem, dass sie von anderen gewarnt worden sei: Fast jeder erlebe vor der schwierigen Prüfung einen Nervenzusammenbruch.

Trotz ihres Rückschlags sieht sich Kim also weiter auf dem Weg Richtung Anwaltsrobe. Auf Instagram bedankte sie sich bei ihren Unterstützern und schrieb: "Kurz vor dem Ziel zu scheitern, ist kein Versagen – es ist Antrieb." In einem weiteren Post machte die Skims-Gründerin klar, wie viel ihr diese neue Karriere bedeutet: "Dieser Traum ist mir zu wichtig, um alles hinzuschmeißen." Für die vierfache Mutter, die sich seit Jahren für Justizreformen einsetzt, ist der Weg zur Anwältin auch eine sehr persönliche Mission, die sie bewusst mit ihrem Publikum teilt – mit all ihren Höhen, Tiefen und Tränen, die "The Kardashians" nun donnerstags bei Hulu zeigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zeigt ihre "All's Fair"-Garderobe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in Paris am 21. Oktober 2025