So sehr litt Kim Kardashian unter Examensstress

Kim Kardashian (45) hat in einer neuen Folge von The Kardashians offengelegt, wie hart sie der Weg zum Bar-Examen getroffen hat: Während der intensiven Lernphase in Kalifornien hat sich der Reality-Star eine Verletzung zugezogen. "Ich habe mir den Rücken verrenkt", klagt Kim laut TMZ in der Sendung und beschreibt, wie sie beim Endspurt für die Prüfung plötzlich ausgebremst wurde. "Ich kann kaum laufen", sagt sie sichtbar mitgenommen und ringt mit den Nerven über die Hürden kurz vor dem großen Tag. Die Episode wurde in den Wochen vor dem Juli-Termin aufgezeichnet, in Los Angeles, mit Familie und Kameras stets an ihrer Seite.

In der Folge spricht die Unternehmerin von "verdammten Hürden" und davon, wie jede neue Stufe wieder durch ein neues Problem zunichtegemacht werde. "Ich bin kein Mitleids-Mensch, aber warum passiert das?", fragt sie vor laufender Kamera. Am Ende reicht es nicht: Die Juli-Prüfung besteht Kim nicht. In Kalifornien ist das keine Endstation – das Bar-Examen darf unbegrenzt oft wiederholt werden. In "The Graham Norton Show" macht Kim deutlich, dass sie Jura weiter als nächsten Schritt sieht und sich davon nicht abbringen lässt. Parallel können Fans sie schon jetzt in einer Anwaltsrolle sehen: In der Hulu-Serie "All's Fair" steht Kim als TV-Juristin vor der Kamera.

Abseits der Lernkarten schimmert in der Folge auch Privates durch. Kim erinnert sich an ihren verstorbenen Vater Robert Kardashian Sr. (†59) und daran, welchen Weg er als Anwalt gegangen ist. "Jetzt verstehe ich es wirklich", sagt sie über die emotionale Last der Vorbereitung. Wer Kim kennt, weiß, wie sehr Familie bei ihr den Ton angibt: Unterstützung kommt aus dem engen Kreis, der Reality-Star sucht Ruhe zwischen Drehs, Kinderterminen und Business. In Gesprächen erzählt die Unternehmerin immer wieder, dass Disziplin und Routine ihr Halt geben – früh aufstehen, lernen, abschalten mit der Familie. Diese kleinen Rituale ziehen sich wie ein roter Faden durch ihren Alltag, gerade wenn der Druck steigt.

Getty Images Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025

Imago Kim Kardashian bei der Premiere der UK-TV-Show "All's Fair" in London

Getty Images Robert Kardashian, Anwalt