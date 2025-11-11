"Drei-Meter-Stirn": Gigi Birofio schießt gegen Paulina

Zwischen Luigi Birofio (26) und Paulina Ljubas (28) fliegen die Fetzen – und das öffentlich. In einer neuen Folge von Germany Shore bezeichnete die TV-Bekanntheit Vicky, die damalige Partnerin ihres Kollegen, als "Prostituierte" und "N*ttenfreundin". Dafür findet Gigi nun in seiner Instagram-Story deutliche Worte. "Beleidige mich, schieß gegen mich, aber halt deine dumme Fresse, was meine Ex angeht", schimpft der Realitystar und fügt hinzu: "Paulina, du bist in meinen Augen ein ekelhaftes Stück Schei*e, mit einer Drei-Meter-Stirn, auf der man Malen nach Zahlen machen kann."

Seit Anfang Oktober ist bekannt, dass Gigi und Vicky nicht mehr zusammen sind. Der Italiener will sich trotzdem schützend vor seine Ex-Partnerin stellen. Auf Social Media erklärt er: "Eigentlich kann es mir egal sein, weil wir ja getrennt sind – und das jetzt nicht gerade im Guten. Aber was dieses Thema betrifft, werde ich sie immer beschützen und werde immer hinter ihr stehen." Gleichzeitig bestätigt er, dass sich Paulina für ihre Aussage bereits bei Fame Fighting bei ihm entschuldigt habe, jedoch finde er, dass sie damit an der falschen Adresse sei.

Zuletzt war auch die Stimmung zwischen Gigi und Vicky alles andere als rosig. Nach dem Liebes-Aus behauptete die Ex-Freundin des Influencers, dass er sie mehrfach betrogen, beleidigt und bedroht habe. Außerdem machte sie Andeutungen, dass sie zum Zeitpunkt der Trennung schwanger gewesen sei. Wie viel von diesen Vorwürfen stimmt, ist bis heute unklar. Ende Oktober entschuldigte sich die Blondine jedoch im Netz und nahm einige Anschuldigungen zurück: "Ich will mich dafür entschuldigen, dass ich ihn in den Dreck gezogen habe."

Joyn / Michael de Boer, Instagram / paulina_ljubas Collage: Gigi Birofio und Paulina Ljubas

IMAGO / Gartner Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025