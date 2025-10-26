Möchte Gigi Birofios Ex Vicky nach Trennung in TV-Formate?

Luigi Birofio (26), besser bekannt als Gigi, und seine frühere Partnerin Vicky gehen getrennte Wege – und um die Trennung kreist nun eine Frage, die viele Fans beschäftigt: Zieht Vicky nach dem Liebes-Aus in TV-Formate ein? Viele Social-Media-Nutzer warfen dem Ex-Paar nämlich vor, aus PR-Zwecken getrennt zu sein. Die Influencerin setzt den Spekulationen nun aber unmissverständlich ein Ende. "Nein, ich habe viele Kommentare gesehen, in denen viele denken, dass es PR ist. Ihr werdet mich aber niemals in einem Format sehen", betonte sie auf Instagram.

Auch auf mögliche Einladungen von TV-Formaten reagiert sie eindeutig. "Ich habe natürlich Anfragen bekommen, aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen", stellte sie klar. Damit beendet Vicky die Gerüchte um eine vermeintliche Karriere im Reality-TV. In den vergangenen Tagen hatten viele Nutzer vermutet, die neu gewonnene Aufmerksamkeit könnte der Startschuss für das nächste Format sein, wie etwa Ex on the Beach oder Prominent getrennt. In beiden TV-Shows war Gigi allerdings schon einmal Teilnehmer.

Schon direkt zu Beginn der Beziehung mit dem Reality-TV-Star hatte Vicky Schwierigkeiten mit der plötzlichen Aufmerksamkeit. "Von heute auf morgen hatten tausende Menschen eine Meinung über mich", erzählte sie ihren Followern. Die heftigen Kommentare von außen und das ständige öffentliche Interesse hätten ihre Beziehung stark belastet. Besonders schmerzhaft waren für die Influencerin auch die Sticheleien durch andere Realitystars wie Sandra Sicora (33). "So was verletzt. Finde ich schon schwach", stellte Vicky klar und kritisierte damit das Verhalten von Gigis Branchenkollegin.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio und Inlfuencerin Vycz, Februar 2025

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky

