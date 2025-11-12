Pompös und gesichert: Daniel Peretz und Noa haben geheiratet

Daniel Peretz (25) und Noa Kirel haben sich das Jawort gegeben – und das gleich im Rahmen einer zweitägigen Feier, die gestern mit einer intimen Zeremonie begann und heute groß in Tel Aviv weitergeht. Der derzeitige HSV-Torwart und die Sängerin starteten am 11. November im Beit Al Hayam in Jaffa mit rund 100 geladenen Gästen in den Hochzeitstrubel. Um den Tag ungestört zu genießen, galt ein striktes Handyverbot, wie das israelische Portal Jfeed meldet. Heute, am 12. November, steigt die große Hauptfeier im Hilton Hotel Tel Aviv – erneut mit klaren Regeln und hohem Sicherheitsaufkommen für alle, die auf der strengen Gästeliste stehen.

Die Organisatoren überlassen nichts dem Zufall: Zutritt gibt es nur ab 21 Jahren, Ausweise werden am Eingang kontrolliert, und ohne Bestätigung auf der Liste geht gar nichts, berichtet Jfeed weiter. Das Styling und die Show tragen die Handschrift israelischer Top-Namen. Noas Hochzeitskleid stammt von Designerin Alon Livne, deren Couture international gefragt ist. Für die Musik ist DJ Itai Galo verantwortlich, der bereits an zwei von Noas Hit-Singles mitgewirkt hat und die Tanzfläche zum Beben bringen soll. Israelische Medien ordnen die Vermählung von Daniel und Noa wegen der Mischung aus Tradition und Exklusivität als Society-Highlight des Jahres ein – ein Ereignis, das Stars, Familie und enge Wegbegleiter zusammenführt.

Dass der Fußballer und die ehemalige Eurovision Song Contest-Teilnehmerin den Bund fürs Leben schließen wollen, verkündeten sie bereits im September des vergangenen Jahres auf Instagram. Noa veröffentlichte einen Schnappschuss von dem beachtlichen Verlobungsring, den ihr Liebster anlässlich seines Antrags an den Ringfinger steckte. "Für immer", kommentierte sie den Beitrag, darauf hinfiebernd, den Rest ihres Lebens mit Daniel an ihrer Seite verbringen zu dürfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielperetz__ Daniel Peretz und Noa Kirel, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / noakirel Noa Kirel und Daniel Peretz

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Peretz, Oktober 2025