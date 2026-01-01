Dua Lipa und Callum genießen Winterspaziergang in London

Nach ihrem traumhaften Weihnachtsurlaub unter der mexikanischen Sonne sind Dua Lipa (30) und ihr Verlobter Callum Turner (35) zurück in der Heimat angekommen – und da ist es verdammt kalt! Das frisch verlobte Paar wurde laut der Daily Mail am Dienstag (30. Dezember) bei einem gemütlichen Hundespaziergang durch London gesichtet, dick eingepackt in warme Winterkleidung, wie Bilder zeigen. Die Sängerin, die gerade erst ihre "Radical Optimism"-Tour in Mexiko beendet hatte, schien sich noch nicht ganz an das britische Winterwetter gewöhnt zu haben. Mit einem riesigen roten Kunstfellhut und einem Gucci-Schal bewaffnet, kämpfte sie sich tapfer durch die Londoner Parks. Callum, der kürzlich von der Premiere seines neuen Films "Atropia" in New York zurückgekehrt war, hielt sich in einer schwarzen Steppjacke warm. Während andere Stars traditionell ins Warme fliehen, um das neue Jahr zu begrüßen, haben sich die beiden bewusst für ein Silvester in der Heimat entschieden.

Trotz der frostigen Temperaturen ließ es sich Dua nicht nehmen, ihren spektakulären Verlobungsring im Wert von 29.000 Euro stolz zu präsentieren. Der funkelnde Diamant auf dem stylischen, dicken Goldband war kaum zu übersehen, als sie mit ihrem Liebsten durch die Straßen flanierte. Erst kürzlich hatte die "Physical"-Interpretin auf Instagram eine emotionale Jahresrückschau geteilt, in der sie ihr Glück kaum fassen konnte. In ihrer Instagram-Story schwärmte sie: "Bereit für 2026 - Es wird immer noch besser!!!!!" Das Jahr 2025 war für Dua ein absolutes Traumjahr: Die Tour war ein Riesenerfolg, die Verlobung mit Callum Turner machte sie zur glücklichsten Frau der Welt, und ihre Musik eroberte erneut die Charts. "Ich fühle, als wäre dieses Jahr sehr gut dokumentiert gewesen, also hier sind ein paar Sachen, die ich glaube, noch nicht gepostet zu haben", schrieb sie zu ihrer Foto-Sammlung, die ihre Fans in Verzückung versetzte.

Die Romanze zwischen Dua und Callum liest sich wie ein Drehbuch aus Hollywood. Nachdem sie sich im Januar 2024 kennengelernt hatten, bestätigten sie ihre Verlobung im Juni dieses Jahres – und seitdem sind sie unzertrennlich. Callum, der kürzlich in einem Interview mit The Times Style über seine große Liebe sprach, konnte sein Glück kaum fassen. "Ich dachte einfach, sie sei die schönste Frau der Welt", schwärmte er über seine erste Begegnung mit der Sängerin. Die beiden lernten sich laut der Daily Mail bei einem Geburtstag eines gemeinsamen Freundes kennen, und das Schicksal wollte es, dass sie beide gerade das gleiche Buch lasen – Hernan Diaz' "Trust". "In der Filmversion davon schaue ich zum Himmel hoch und denke: Ich höre dich. Ich verstehe. Die Zeichen sind laut, keine Sorge", erzählte Callum romantisch über diesen magischen Moment.

ActionPress / Aissaoui Nacer / BACKGRID Dua Lipa und Callum Turner, Februar 2025

Getty Images Dua Lipa im Juni 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner an Weihnachten 2025