Dieses Couple fliegt kurz vor dem "Love Island VIP"-Finale

Kurz vor dem großen Finale von Love Island VIP mussten Filip Pavlovic (31) und Joena Steilen ihre Koffer packen. In der 21. Folge der beliebten Reality-Show entschieden die Teilnehmer in der Challenge "Verkehrskontrolle" über ihre Finalteilnahme. Hierbei mussten die Paare Fragen übereinander beantworten, wobei jede falsche Antwort sie dem Ausscheiden näherbrachte. Mit drei falschen Antworten scheiterten schließlich Filip und Joena. Moderatorin Sylvie Meis (47) verkündete: "Mit drei falschen Antworten raus sind Joena und Filip, es tut mir wirklich leid. Ihr habt die Verkehrskontrolle nicht bestanden."

Trotz des bitteren Aus zeigte sich Filip gelassen. "Ich brauche das Ding hier nicht gewinnen, ich hab schon gewonnen. Ich bin hergekommen, um eine Frau kennenzulernen", erklärte er direkt nach dem Exit. In der "Verkehrskontrolle" hatten die beiden die meisten Fehler gemacht und somit die Chance auf die Preisgeldsumme von 50.000 Euro verpasst. Für die übrigen Paare ging es hingegen weiter. Jeje Lopes und Umut Tekin (28), Laura Maria Lettgen (30) und Maurice Spada sowie Stella Stegmann (28) und Josh Stanley (29) feiern ihren Einzug ins Finale.

Filip, der vor allem durch andere Reality-Formate wie das Dschungelcamp bekannt wurde, setzt auch abseits der Kameras auf sein charmantes Auftreten. In der Show zeigte er immer wieder, dass er für Spaß und Unterhaltung sorgt. Joena hingegen gab sich stets zurückhaltender und fokussierte sich auf die Bindung zu ihrem Partner. Für die verbleibenden Paare steht das Finale bevor, bei dem nicht nur das Preisgeld, sondern auch die Titel des "Love Island VIP"-Gewinners infrage stehen. Spannung ist garantiert.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Filip Pavlovic und Joena Steilen, "Love Island VIP" 2025.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025