Fiasko bei "Love Island VIP": Filip hat Glatzenspray-Panne

Bei Love Island VIP sorgte Filip Pavlovic (31) jetzt für einen unvergesslichen Moment, der sowohl bei seinen Mitkandidaten als auch bei den Zuschauern für Lachtränen sorgte. Der Reality-TV-Star bat seinen Kollegen Yannick Syperek um Hilfe, um seine leichte Halbglatze am Hinterkopf mithilfe eines braunfarbigen Glatzensprays zu kaschieren. "Kannst du mir da so ein bisschen draufsprühen? Aber du musst aufpassen – langsam und nicht viel", warnte der 31-Jährige noch. Doch der Ex von Mimi Gwozdz (31), offenbar ungeübt im Umgang mit solchen Beautyprodukten, hielt das Spray zu nah an den Kopf des Realitystars und hinterließ einen auffälligen Fleck.

Kaum war das Malheur entstanden, kam Mitkandidat Josh Stanley (29) dazu und konnte seine Belustigung über die Szene nicht verbergen. Auf Filips unschuldige Frage, wie das Ergebnis aussehe, reagierte er lachend mit der knappen Antwort: "Sche*ße." Die Situation eskalierte schnell zum komödiantischen Highlight, als Josh gemeinsam mit Yannick vor Lachen in Tränen ausbrach und sich vor lauter Heiterkeit am Boden kugelte. Das Lachen wurde nur noch lauter, als der Dschungelcamp-Gewinner entsetzt offenbarte, dass das Spray wasserfest sei und sich die Panne so schnell nicht rückgängig machen lasse.

So lustig war es um Filip jedoch nicht die ganze Zeit. In den vergangenen Folgen geriet der Realitystar mit Laura Maria Lettgen (30) aneinander, die ihm in ihrer Instagram-Story schwere Vorwürfe machte. "Er hat gezeigt, was für ein Mann er wirklich ist", sagte die Influencerin und kritisierte, Filip habe Tatum Koch (27) nach einer Nacht direkt links liegen gelassen und sein Couple sofort ausgetauscht. Besonders seine offene Flirt-Offensive mit dem damaligen Neuzugang Joena Steilen sorgte damals für Aufsehen und viel Ärger bei den Zuschauern.

RTLZWEI Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

RTL ZWEI Dijana Cvijetic und Filip Pavlovic bei "Love Island VIP" 2025.

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Filip Pavlovic und Laura Lettgen 2025