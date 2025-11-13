Fast alles neu: Das sind die "The Voice Kids"-Coaches

Sat.1 mischt bei The Voice Kids kräftig durch: Für die neue Staffel, die im Frühjahr startet, tauscht der Sender nahezu das komplette Team. Neu auf den Coach-Stühlen sitzen Michael Patrick Kelly (47), Popstar Leony (28) und das Zwillingsduo HE/RO, hinter dem Heiko (26) und Roman Lochmann (26) stecken, die vielen noch als Die Lochis bekannt sind. Einzig Álvaro Soler (34) bleibt der Show treu und geht in seine fünfte Runde. Damit feiern die Lochis nach ihrer ZDF-Dokumentation ein viel beachtetes TV-Comeback in der Familien-Show. Gedreht wird wieder für Sat.1, gesungen wird wie gewohnt von jungen Talenten – mit einem Team, das frische Energie und neue Perspektiven verspricht.

Inhaltlich setzt der Sender auf eine Mischung aus Erfahrung, Pop-Gespür und Digital-Power. Michael Patrick Kelly kehrt mit reichlich "The Voice"-Know-how zurück, schließlich holte er 2018 in der Hauptshow den Sieg und war auch bei "The Voice Senior" am Start. "Es ist für mich eine große Freude und Ehre, 2026 als Coach bei 'The Voice Kids' dabei zu sein", erklärte Michael in einer Mitteilung und betonte, wie sehr ihn die Formate geprägt haben. Leony rückt vom Gast- an den Hauptstuhl und will den Sound der Show zeitgemäß schärfen: "Ich freu' mich riesig, als Coach bei #VoiceKids dabei sein zu dürfen und bin so gespannt auf all die Talents und verschiedenen Charaktere!", teilte die Sängerin mit. Mit HE/RO setzt Sat.1 auf zwei Gesichter, die eine junge, onlineaffine Community mitbringen. Terminlich peilt Sat.1 die Ausstrahlung im Frühjahr an.

Persönlich wird es bei den Neuen allemal. Michael, der selbst als Kind und Teenager Bühnenerfahrung gesammelt hat, sagt: "Da ich selbst schon als Kind und Teenager auf der Bühne stand, weiß ich, wie prägend diese frühen Erfahrungen sind." Leony blickt mit einem Kindheitstraum auf ihren Coach-Platz: "Ich hatte auch schon als Kind den Traum, Sängerin zu werden." Und sie schickt eine sportliche Ansage an ihre Kolleginnen und Kollegen hinterher: "Ich spiele sehr gerne, aber noch lieber gewinne ich. Also zieht euch warm an!", teilte sie mit. Nach letztem Quotenflop soll die neue Jury anscheinend wieder richtig Schwung in die Sendung bringen.

Joyn/Claudius Pflug/Andre Kowalski Bühne und Coach-Stühle von "The Voice Kids"

Getty Images Michael Patrick Kelly im Oktober 2021 in Hamburg

Getty Images Álvaro Soler, Sänger

Maxi Karcher Die Band He/Ro

Getty Images Leony, November 2024