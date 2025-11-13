Georgina Fleur schützt Tochter: Keine Fotos von ihr im Netz

Reality-Star Georgina Fleur (35) hat sich in einer emotionalen Botschaft für die Privatsphäre ihrer Tochter ausgesprochen. Sie erklärte auf Instagram, nach welchen Richtlinien sie ihren Sprössling im Netz zeigen werde: "Ich werde weiterhin meine Tochter aus der Öffentlichkeit raushalten. Ich werde ihr Gesicht frontal nicht zeigen." Versehentliche Posts, auf denen ihr Kind deutlicher zu sehen ist, löscht sie nach eigenen Angaben sofort. Auch den Namen ihrer Tochter hält sie weiterhin aus der Öffentlichkeit heraus, um sie bestmöglich zu schützen. "Ich bin weiterhin gegen Kinder im Netz und meine eigene Tochter wird in ihrer Privatsphäre komplett geschützt", betonte Georgina, die Mobbing am eigenen Leib erfahren musste, und lud ihre Follower dazu ein, unter ihrem Posting ihre Meinungen zu teilen.

Die klare Haltung der polarisierenden Reality-Darstellerin stößt bei vielen ihrer Fans auf Zustimmung. In den Kommentaren zu ihrer Nachricht drücken zahlreiche User ihren Respekt für diesen konsequenten Schutz der Privatsphäre aus. "Ich schätze diese Einstellung so sehr! Ich finde es ganz schlimm, auf dem Rücken der Kinder Geld zu verdienen und Klicks zu machen", schrieb beispielsweise eine Abonnentin. Georgina, die sich regelmäßig mit ihren Followern austauscht, kommentierte auch daraufhin, dass sie weiterhin für die Wahrung der Privatsphäre ihrer Tochter kämpfen werde. Sie bedankte sich sogar für sämtliche Hinweise ihrer Community. Der Zuspruch zeigt, dass ihre Worte bei vielen Anhängern einen Nerv getroffen haben.

Georgina Fleur, die 2021 Mutter wurde, lebt in Dubai und gewährt ihrer Community oft Einblicke in ihren Alltag. In der Vergangenheit sorgte sie häufig für Schlagzeilen wegen ihrer Auseinandersetzungen mit Ex-Partner Kubilay Özdemir, dem Vater ihrer Tochter. Georgina, die 2012 durch ihre Teilnahme an der RTL-Sendung Der Bachelor einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, äußerte sich wiederholt kritisch zu seiner Rolle als Vater. Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin betonte, dass sie viele Herausforderungen im Leben ihrer Tochter allein bewältige. Umso stärker scheint sie die Verantwortung zu spüren, ihre Tochter vor der Öffentlichkeit zu schützen und ihre Privatsphäre zu wahren – ein Anliegen, für das sie von vielen Fans und Müttern gefeiert wird.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tocher

Joyn / Michael de Boer Georgina Fleur, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

ActionPress Georgina Fleur und Kubilay Özdemir im Juli 2020 in Köln