"Zu viel": Darya Strelnikova lästert über Georgina Fleur

Auf der Hochzeit von Mike (33) und Leyla Heiter (29) sorgte Georgina Fleur (35) offenbar für Gesprächsstoff. Darya Strelnikova (32) und ihr Partner Fabio Knez waren ebenfalls unter den Gästen und konnten das Verhalten der Reality-TV-Teilnehmerin nicht unkommentiert lassen. Besonders ein Vorfall blieb der Influencerin im Gedächtnis, den sie in der Bonusfolge von "Zwischen Likes und Liebe" schildert: Georgina lief über ein frisch geputztes, verspiegeltes Podest, das eigentlich für das Brautpaar vorbereitet war. Mikes Mutter wies Georgina daraufhin zurecht, nur um als Antwort ein lakonisches "Ach, das habe ich nicht gewusst" zu erhalten.

Darya ließ ihrer Empörung freien Lauf und nannte das Verhalten von Georgina "endbeschissen". Sie hinterfragte, was sich die Reality-TV-Darstellerin in diesem Moment gedacht habe, da sie fand, dass die Mutter einer Tochter den Anweisungen der Mutter des Bräutigams mehr Respekt entgegenbringen sollte. Auch Fabio, der sich grundsätzlich als gutmütig bezeichnet, hatte seine eigene Meinung zu Georginas Verhalten und sagte: "Sie denkt halt nicht so um die Ecke. Die ist sehr einfach gestrickt." Diese Aussage mag ein wenig besänftigend klingen, doch Darya macht klar: "Ich hätte mich mit ihr nicht unterhalten können. Die ist mir zu viel. Die ist mir zu anstrengend, zu quirlig, zu schnell redend."

Die Hochzeit war nicht nur Schauplatz für kleine Aufreger, sondern bot auch die perfekte Kulisse für eine wahre Traumhochzeit. Leyla und Mike zeigten sich gänzlich im Liebesrausch und ließen die Korken knallen. Die Braut schwärmte noch am Morgen nach der Feier auf Instagram: "Leute, ich sag's euch, ich bin überwältigt. Es war so krass. Also, ich glaube, wir haben echt nicht zu viel versprochen." Die ausgelassene Stimmung zog sich durch den ganzen Abend – gefeiert wurde deutlich länger als geplant. "Ich hab den Kater meines Lebens, ich hab's nicht mal geschafft, mich abzuschminken", gestand die TV-Bekanntheit ehrlich ihrer Community.

Collage: Imago, Imago Collage: Darya Strelnikova und Georgina Fleur

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova, 2025

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

