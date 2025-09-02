Nach Spuckattacke: Georgina Fleur und Andrej versöhnen sich

Auf der Hochzeit von Mike (33) und Leyla Heiter (29) kam es zu einer überraschenden Versöhnung zwischen Georgina Fleur (35) und Andrej Mangold (38). Die beiden Reality-TV-Stars trafen sich nach einem turbulenten Vorfall im Jahr 2020 zum ersten Mal wieder. Damals geriet Andrej während der Dreharbeiten zu Das Sommerhaus der Stars mit Georginas damaligem Partner Kubilay Özdemir aneinander. Dieser spuckte Andrej während eines Streits ins Gesicht, was schließlich zum Show-Aus für Georgina und Kubilay führte. Nun scheinen Georgina und Andrej das Kriegsbeil begraben zu haben.

Georgina äußerte sich zu der Versöhnung in einer Instagram-Story: "Wir haben uns ausgesprochen, was ich richtig toll fand." Sie lobte Andrej sogar dafür, dass er sie und ihr Kind nach der Feier nach Hause gefahren habe. Diese großen Gesten scheinen den Geistern der Vergangenheit den Garaus gemacht zu haben. Zudem folgten die beiden sich nach der Versöhnung wieder auf Social Media, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass kein Groll mehr zwischen diesen beiden Stars besteht.

Bereits kurz nach dem Sommerhaus zeigte sich Kubilay bei der großen Wiedersehens-Show einsichtig. In der TV-Sendung entschuldigte er sich damals direkt bei Andrej für seinen Ausraster. "Andrej, es tut mir wirklich leid. Wir hatten einen guten Draht am Anfang, es hat sich so in mir aufgestaut", versuchte Kubilay sein Verhalten zu erklären. Der Unternehmer gab zu, dass der Streit mit anderen Teilnehmern seine Emotionen hochkochen ließ. "Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Ich erkenne mich selber nicht wieder", sagte er sichtlich betroffen. Andrej nahm die Entschuldigung damals, ohne zu zögern, an.

Imago / IMAGO / STAR-MEDIA Georgina Fleur und Andrej Mangold

Instagram / georginafleur.tv Gerogina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Bekanntheit