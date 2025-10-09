Seitenhieb bei Promi-BB: Sam Dylan stichelt gegen Georgina

Einst galten sie als unzertrennliche Freunde, doch mittlerweile ist das Verhältnis zwischen Sam Dylan (34) und Georgina Fleur (35) alles andere als harmonisch. Jetzt entfachte ein kontroverser Kommentar des Reality-TV-Stars bei der "Promi Big Brother – Late Night Show" den Streit erneut. Als Georginas Name fiel, konnte Sam sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Um Gottes willen, diese Verrückte. Die ist doch bestimmt wieder irgendwo und vernachlässigt ihr Kind." Ein Satz, der für Wirbel sorgte und eine heftige Reaktion von Georgina provozierte.

Auf Instagram meldete sich Georgina mit einer langen Stellungnahme zu Wort, in der sie Sam scharf kritisierte. "Hier werden seit vielen Jahren Grenzen überschritten, zu denen ich mich eigentlich nicht äußern möchte, aber ich muss als Mutter auch mein Kind verteidigen", schrieb sie. Zudem warf sie dem Reality-Star vor, ihre Tochter seit ihrer Schwangerschaft immer wieder zum Thema zu machen. "Warum hasst er meine Tochter so?", fragte die gebürtige Heidelbergerin und vermutete, dass Sams Enttäuschung über die damals beendete Freundschaft und die Tatsache, dass er nicht der Patenonkel ihres Kindes wurde, die Ursache für die anhaltenden Spannungen sei.

Die beiden Reality-Stars waren früher enge Freunde, doch die Freundschaft zerbrach während Georginas Schwangerschaft. Sie beschuldigte Sam, ihre Schwangerschaft gegen ihren Willen öffentlich gemacht zu haben – ein Ereignis, das aus ihrer Sicht ein unverzeihlicher Vertrauensbruch war. Für Georgina, die sich mittlerweile als Mutter voll auf ihr Kind konzentriert, steht fest, dass das Kapitel ihrer einstigen Freundschaft mit Sam abgeschlossen ist. Für Außenstehende bleibt jedoch sichtbar, dass die emotionalen Spannungen und der öffentliche Schlagabtausch zwischen den beiden noch lange nicht beigelegt sind.

Imago Sam Dylan, 2025

Promiflash Georgina Fleur und Sam Dylan in Heidelberg

Imago Georgina Fleur, Dezember 2024