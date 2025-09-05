Jugendamttermin: Georgina Fleur will Kubi "eins reinwürgen"

Georgina Fleur (35) macht ihrem Frust über ihren Ex-Freund Kubilay Özdemir Luft. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter – doch der Realitystar kritisiert schon länger offen und deutlich, dass sich der Vater des Kindes angeblich nicht um das Mädchen kümmere. In einer Instagram-Story zeigt sich Georgina nun empört darüber, dass Kubi eines seiner Versprechen mal wieder nicht in die Tat umgesetzt hat. "Ich habe gerade knapp 5.000 Euro Kindergartengebühren für meine Tochter bezahlt", erzählt sie – eine Rechnung, an der sich Kubilay eigentlich beteiligen wollte.

Kubilay hatte erst kürzlich per Mail den Kontakt zu Georgina aufgenommen, nachdem für eine lange Zeit Funkstille zwischen den beiden geherrscht hatte. In seinem Schreiben bot er an, sich in Zukunft an den laufenden Kosten für seine Tochter zu beteiligen. Georgina hat die Nase offensichtlich voll und plant nun, mithilfe des Jugendamtes Druck auf ihren Ex-Partner auszuüben. "Jetzt habe ich noch einen Termin beim Jugendamt, weil ich nämlich dem Papa von ihr einfach mal eins reinwürgen will. Er wollte ja eigentlich 50 Prozent übernehmen, was er natürlich nicht getan hat", wettert sie.

Die Beziehung zwischen Georgina und Kubi war von Anfang an von Konflikten geprägt, was nach ihrer Trennung im Jahr 2020 in einem längeren Rosenkrieg gipfelte. Die Villa der Versuchung-Kandidatin öffnete sich nach dem Beziehungsaus über die häusliche Gewalt, die sie erfahren hatte. "Ich hab ihn einfach geliebt und bin da nicht rausgekommen", schilderte sie im vergangenen Jahr im Allstars-Dschungelcamp. Erst, als sie Gefahr für ihre Tochter witterte, konnte sie sich schließlich aus der misslichen Lage befreien.

Imago Georgina Fleur, Dezember 2024

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

