Was ist passiert? Georgina Fleur zeigt sich weinend im Netz

Georgina Fleur (35) zeigt sich im Netz ungewohnt emotional. In ihrer Instagram-Story wendet sie sich unter Tränen an ihre Fans. "Ich weiß, niemand ist perfekt...", schüttet die Influencerin ihren Fans ihr Herz aus. Im Hintergrund des fahrenden Autos ist Georginas Tochter zu hören, die besorgt versucht, ihre Mutter zu trösten. Mit dem Wort "Mami..." streckt sie die Hand aus. Wie es zum emotionalen Ausbruch der Reality-Bekanntheit kam, erklärt sie nicht. Auch führt sie nicht weiter aus, was sie beschäftigt. Das Tränen-Video könnte Georginas Fans zur Sorge anregen, denn in den vergangenen Wochen stand sie immer wieder im Mittelpunkt mehrerer Auseinandersetzungen und musste auch harte Kritik einstecken.

Der jüngste Stress ist nur wenige Tage her. Wieder einmal bekam Georgina sich mit ihrem ehemaligen besten Freund Sam Dylan (34) in die Haare. Der machte in der "Promi Big Brother – Late Night Show" einen abfälligen Kommentar, der sich auch gegen die Fähigkeiten der 35-Jährigen als Mama richtete. Als Reaktion teilte sie ein wütendes Statement im Netz. "Hier werden seit vielen Jahren Grenzen überschritten, zu denen ich mich eigentlich nicht äußern möchte, aber ich muss als Mutter auch mein Kind verteidigen", schrieb die ehemalige Villa der Versuchung-Kandidatin. Gleichzeitig warf sie Sam vor, ihre Tochter schon seit ihrer Schwangerschaft immer wieder öffentlich zu thematisieren. Dahinter vermutete Georgina nie verarbeitete Enttäuschung: Sie beendete die Freundschaft, sodass Sam nicht wie geplant der Patenonkel ihrer Tochter wurde.

Bis 2021 waren Sam und Georgina ein Herz und eine Seele. Doch ihre Schwangerschaft führte zum Bruch. Diese wollte die Dubai-Auswanderin eigentlich so gut es geht geheim halten. Sam wusste Bescheid, konnte das Geheimnis aber offenbar nicht so gut für sich behalten: Er machte schon vorab immer wieder kleine Andeutungen. Die Situation erreichte ihren Gipfel, als dem TV-Star der Name des Babys rausrutschte – Georgina hatte die Nase voll und zog einen Schlussstrich. Sam war sich damals keiner Schuld bewusst und betonte im Netz, seine ehemalige Freundin habe den Namen selbst schon ausgeplaudert. Als Beweis zeigte er einen Clip, in dem Georgina den Namen nannte. Die Stimmung kühlte bis heute nie wirklich ab. Auch wenn die beiden zwischenzeitlich in derselben Show zu sehen waren, scheinen sie sich eher aus dem Weg zu gehen.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Oktober 2025

Promiflash Sam Dylan und Georgina Fleur, Reality-Persönlichkeiten