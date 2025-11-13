Im roten Bikini: Heidi Klum feiert Elizabeth Hurleys Bilder

Elizabeth Hurley (60) hat ihre Fans kürzlich mit einem strahlenden Bikini-Auftritt begeistert. Auf Instagram postete die Schauspielerin eine Bilderreihe, die sie in einem leuchtend roten Bikini mit goldenen Details sowie einem passenden Überwurf zeigt. Zu den Fotos schrieb sie schlicht "Frohen Dienstag" und fügte drei rote Herz-Emojis hinzu. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, und auch Heidi Klum (52) meldete sich zu Wort. Das Model kommentierte die Schnappschüsse mit dem Wort "fabelhaft".

Diese charmanten Bilder von Elizabeth sind nicht die einzigen, mit denen sie in letzter Zeit für Aufsehen gesorgt hat. Bereits im Oktober teilte sie ein Foto auf Instagram in einem mintgrünen Bikini und gab dabei ihre Tipps für gelungene Bikini-Fotos preis: "Schönen Sonntag! Mein Geheimnis für schmeichelhafte Bikini-Fotos? Dehnen! Im Zweifelsfall Arme hoch oder hinlegen (und Sonnencreme nicht vergessen!)", erklärte sie in der Bildunterschrift. Die Schauspielerin, die für ihre eigene Bademoden-Linie posiert, rät zudem, Fotos bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang zu machen, um das beste Licht zu nutzen. Ihre Mischung aus Humor und Nützlichkeit kommt bei ihren Anhängern bestens an.

Abseits der Kamera blickt Elizabeth derzeit auf ein sehr öffentliches Liebeskapitel. Im April machten sie und Sänger Billy Ray Cyrus (64) ihre Beziehung auf Instagram offiziell, mit einem Foto, auf dem er ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Kennengelernt hatten sich die beiden am Set des Films "Christmas in Paradise", später fanden sie nach einer Funkpause wieder zueinander. Die Schauspielerin teilt gern Alltagsmomente mit ihren Fans. Heidi, die selbst für ihre Offenheit auf Social Media bekannt ist, reagiert regelmäßig auf Posts von Kolleginnen, verteilt Herzen und Feuer-Emojis. So hält sie den freundschaftlichen Ton in der digitalen Welt hoch – oft sagt ein kurzer Kommentar mehr als lange Statements.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den InStyle Imagemaker Awards 2025 in Bel Air, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley, November 205

Anzeige Anzeige

ActionPress Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley in London, August 2025