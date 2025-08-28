Mit dieser Geste zeigt Billy Ray seine Liebe für Liz Hurley

Billy Ray Cyrus (64) hat nicht nur seinen 64. Geburtstag gefeiert, sondern dabei auch seine romantische Seite gezeigt: Der Sänger verschob kurzerhand seine Partypläne, um seiner Freundin Elizabeth Hurley (60) beim Start ihrer neuen Show in London beizustehen. Statt die große Feier nur auf sich zu fokussieren, organisierte er ein gemeinsames Anschauen der Erstausstrahlung, wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet. "Billy Ray ist absolut hingerissen von Elizabeth und wollte unbedingt hier sein, um sie zu unterstützen", erklärte die Quelle. Die beiden erschienen gemeinsam zur Premiere, und es war für alle hinter den Kulissen offensichtlich, wie verliebt sie sind.

Elizabeth ließ es sich nicht nehmen, Billy Ray auf Social Media mit einer Liebeserklärung zu seinem Ehrentag zu überraschen. In einem rührenden Beitrag auf Instagram nannte sie ihn "Eichhörnchenmann" und veröffentlichte eine Serie gemeinsamer Fotos, die das glückliche Paar bei verschiedenen Anlässen zeigen. Ein besonders süßer Moment war am Ende eines ihrer Posts zu sehen: ein kurzes Video, in dem sie gemeinsam lachen und sich einen Kuss geben. Auch Elizabeths Sohn Damian Hurley (23) zeigte sich bereits begeistert von der neuen Beziehung seiner Mutter. Im Juni hatte er Billy Ray in einer für den Vatertag veröffentlichten Hommage eingeschlossen.

Bereits vor drei Monaten hatte Billy Ray mit einer öffentlichen Liebeserklärung für Wirbel gesorgt. Damals bezeichnete der Künstler seine Elizabeth zu ihrem Geburtstag ganz offen als "die Liebe meines Lebens". Dazu postete er ein verliebtes Bild der beiden auf Instagram. Die Schauspielerin revanchierte sich mit einem glamourösen Foto und der Botschaft, wie dankbar und verliebt sie sei. Für viele Fans war das neue Glück deutlich spürbar, doch in den sozialen Medien gab es auch skeptische Stimmen. Einige Anhänger wunderten sich, wie schnell Billy Ray so große Worte finden konnte, und erinnerten an ähnliche Aussagen aus seinen früheren Beziehungen.

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, August 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley auf der Premiere von "The Inheritance", August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / billyraycyrus Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025