Heidi Klum und Tom teilen weihnachtliche Grüße aus New York

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) zeigen sich pünktlich vor den Feiertagen verliebt wie am ersten Tag – und das mitten in New York. Das Model und der Musiker, die in Los Angeles zu Hause sind, urlauben derzeit mit der ganzen Familie in Manhattan und lassen ihre Fans via Instagram teilhaben. Vor einem gigantischen, hell erleuchteten Weihnachtsbaum liegt Heidi in den Armen von Tom und strahlt in die Kamera. Im langen Jeansrock, schwarzer Felljacke und mit Plateau-Stiefeln posiert sie auf dem Arm ihres Ehemannes – ein Bild wie aus einem Wintermärchen. Zuvor hatte die Runde eine berühmte Ballettvorführung besucht, nun gibt es romantische Pärchenmomente im Lichtermeer der Stadt, die niemals schläft.

Neben der bezaubernden Kulisse des Weihnachtsbaums hatten Heidi und der Musiker noch viele weitere romantische Momente. Ein Foto vor den prunkvollen Hallen der berühmten Grand Central Station zeigt das Paar in einer innigen Umarmung. Leidenschaftlich küssen sich die beiden vor der beeindruckenden Kulisse, während sie vollständig in ihrem Moment der Zweisamkeit versunken scheinen. Es folgen Aufnahmen aus einer Oyster Bar, wo sie wohl den Abend genussvoll mit frischen Austern und der ganzen Familie ausklingen ließen. "Fröhliche Feiertage", kommentiert die GNTM-Chefjurorin ihren Social-Media-Post.

Die Beziehung zwischen Heidi und dem Tokio Hotel-Star scheint auch nach mehreren Jahren Ehe so frisch wie am ersten Tag. Seit 2019 sind das Model und der Gitarrist von Tokio Hotel verheiratet, und ihre Liebe wurde seither von ihren Fans oft bewundert. Gemeinsame Reisen und romantische Ausflüge gehören offenbar zu ihrem Erfolgsrezept, um den Alltag hinter sich zu lassen und sich aufeinander zu konzentrieren. Besonders charmant zeigt sich Heidi immer wieder auf sozialen Medien, wo sie gerne Einblicke in das Leben mit ihrem Ehemann und ihrer Familie gibt. Ihre Fans dürfen also weiterhin gespannt sein, welche weihnachtlichen Momente aus New York noch geteilt werden.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Bill Kaulitz in New York

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Dezember 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025