Spendabel: Heidi Klum geht auf XXL-Shoppingtour mit den Kids

Heidi Klum (52) gönnt sich kurz vor Weihnachten eine XXL-Shoppingtour in New York – und nimmt ihre Kinder Henry (20) und Leni (21) gleich mit. In Manhattan wurden die drei beim Verlassen des Trendlabels The Frankie Shop gesichtet, jeder mit großen Tüten beladen, so Daily Mail. Das Model trug einen beigen Jogginglook mit lässigem Kapuzenpulli, darüber einen flauschigen Kunstpelzmantel in Creme. Ein blaues Hemd blitzte darunter hervor, dazu weiße Sneaker, dunkle Sonnenbrille, rote Nägel und eine hellbraune Cap. Leni setzte auf einen oversized schwarzen Bomber und weite Hosen, Henry kombinierte Jeans mit einer schwarzen Steppjacke. Der Abstecher durch die Boutiquen fand wenige Tage vor Heiligabend in der City statt und wurde zum stilvollen Familienausflug.

Zu Hause ist die vierfache Mutter zwar in Los Angeles, doch in diesen Tagen genießen die Kaulitz-Klums den Dezemberzauber in Manhattan. Neben Henry und Leni gehören auch Johan und Lou zur Patchwork-Familie, deren Vater Seal (62) ist. Leni wuchs mit Unterstützung von Seal auf, während ihr leiblicher Vater der italienische Unternehmer Flavio Briatore (75) ist. Später am Abend zeigte Heidi ihren 12,7 Millionen Instagram-Fans romantische Eindrücke aus der City: Gemeinsam mit Tom Kaulitz (36) posierte sie in der historischen Grand Central Station, ein Schnappschuss zeigt die beiden bei einem Kuss. Vor einem festlich strahlenden Weihnachtsbaum hielten sich die beiden eng umschlungen, dazu wünschte das Model schlicht: "Frohe Feiertage".

Für Heidi und Tom sind gemeinsame Reisen und besondere Feierlichkeiten keine Seltenheit. Erst vor Kurzem zeigte sich das Paar während ihres Aufenthalts in New York bei romantischen Momenten in Winterkulisse, was den Eindruck eines märchenhaften Pärchens noch verstärkte. Neben ihrem Leben zwischen Model- und Familienalltag lassen Heidi und ihre Kinder immer wieder kleine Einblicke hinter die Kulissen zu. Sei es Leni, die in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter tritt, oder Henry, dessen Leidenschaft für Mode und sein von seiner Mutter geprägtes Selbstbewusstsein ihn ebenfalls in die Modewelt geführt haben. Mit ihrer Patchwork-Familie wirkt das Weihnachtsfest in Manhattan dieses Jahr besonders besinnlich.

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum beim Weihnachtsshopping in New York mit Familie und Freund von Leni, Aris Rachevsky

Anzeige Anzeige

ELLE Germany / Rankin Henry Samuel und Heidi Klum, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Dezember 2025