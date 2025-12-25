Heidi Klum und ihr Tom küssen sich unter dem Mistelzweig

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) haben ihren Fans kurz vor Weihnachten einen besonders intimen Einblick in ihr Eheleben gewährt – und das mitten in New York. Unter einem Mistelzweig, direkt vor einem riesigen, festlich beleuchteten Weihnachtsbaum, küsst das Model ihren Mann innig und strahlt dabei bis über beide Ohren. Beide tragen rote Weihnachtsmützen und passen mit ihren rot-weiß karierten Pyjamas perfekt ins Feiertagssetting. Die Aufnahme, die Heidi pünktlich zu den Feiertagen auf Instagram teilte, verbreitete sich im Netz im Eiltempo und sorgte bei ihren Followern für jede Menge Herzchen in den Kommentaren. Der romantische Kussmoment im kuscheligen Partner-Look kommt genau rechtzeitig, um Heiligabend bei den Fans mit einem Hauch Hollywood-Glamour einzuläuten.

Doch der Mistelzweig-Kuss war nur der Auftakt zu einem ganzen Weihnachtsprogramm in New York, das Heidi mit ihrem Mann und ihren Kindern genießt. In einem Clip zeigt die Moderatorin, wie sie Hand in Hand mit Tom über die berühmte Eisbahn am Rockefeller Center gleitet, während um sie herum Schnee fällt. Unter ihren Mänteln bleibt das Pyjama-Motto treu: Tom trägt den kompletten Flanell-Look, Heidi kombiniert das Oberteil mit einer anderen, ebenfalls festlichen Hose. Auch ein großes Familienfoto durfte nicht fehlen: Darauf lümmelt die Patchwork-Familie in den gleichen karierten Schlafanzügen unter dem riesigen Tannenbaum im Wohnzimmer. Bereits einige Tage zuvor war Heidi mit ihren Kindern Leni und Henry beim Last-Minute-Shopping in Manhattan gesichtet worden – entspannt im Jogginganzug, eingehüllt in einen flauschigen, cremefarbenen Kunstpelzmantel.

Abseits der romantischen Momentaufnahmen spielt Familie bei Heidi eine zentrale Rolle. Heidi selbst betont laut Daily Mail zudem gern, wie wichtig ihr ein positiver Blick auf das Leben ist: "Ich bin ein positiver Mensch. Ich glaube, man kann an seiner Einstellung zu sich selbst und zum Leben arbeiten." In New York genießen die beiden Turteltauben die Feiertage traditionell mit viel Nähe, kleinen Auszeiten vom Trubel und einer guten Portion Humor – ob beim Ballettbesuch im Lichtermeer oder auf dem Eis mit Mütze, Mantel und Pyjama.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum unter dem Mistelzweig, Dezember 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer Familie, Dezember 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Bill Kaulitz in New York