Julien Bam wurde auf einer Zugfahrt rassistisch beleidigt

Julien Bam (36) gehört trotz seines Rückzugs bis heute zu den größten YouTubern Deutschlands. Aber offenbar wissen nicht alle Fans, mit Respekt umzugehen. In seinem Podcast "Hobbylos" erzählt der Content Creator jetzt von einem Vorfall, den er schon eine Woche zuvor in seiner Instagram-Story zeigte. Während einer Zugfahrt mit seinem Mitarbeiter und guten Freund Thomas Söpper kam es zu einer unangenehmen Begegnung mit einer Gruppe offenbar betrunkener junger Männer. Diese erkannten ihn und schienen sich zunächst noch über die Promi-Sichtung zu freuen. Doch dann wurde die Stimmung wild und auch aggressiv. "[Die] ganze Mannschaft fängt auf einmal an, auf Tischen und im Zug rumzuschlagen und 'Julien Bam' zu rufen", schildert Julien seinem Podcast-Partner Rezo (33).

Bei dem Gegröle sollte es aber nicht bleiben. Die Aufnahmen in Juliens Story zeigen, wie ein Kumpel Thomas die Männer zurück, hinter die Glastür der ersten Klasse drängt. Trotz der eindeutigen Botschaft hört die Gruppe aber nicht auf, ihre Parolen zu rufen. Und sie schlagen noch weiter über die Stränge. Zwischendurch sind rassistische Sätze wie "Julien, du Zigeuner!" zu hören. Weil die Männer ihre Aktion und damit auch Julien filmten, dachte der 36-Jährige sich, er könne das Gleiche tun und das Netz mit der Situation konfrontieren: "Auf jeden Fall kursieren jetzt ganz viele Videos im Internet, auf denen Thomas seine Hand in Handys reinsteckt. Ich glaube, ich war einmal auf Toilette und deswegen haben die mich vielleicht irgendwo gesehen. [...] Und weil die mich gefilmt haben, dachte ich: 'Ey, ich filme euch auch einfach.'" Nach 20 Minuten sei der Spuk vorbei gewesen.

Julien hat mütterlicherseits Wurzeln in China und Indonesien, sein Vater stammt aus der Tschechischen Republik, Rumänien und Russland. Sein Geburtsname lautet Julien Zheng Zheng Kho Budorovits. Unter anderem aufgrund seines multikulturellen Hintergrunds erlebte der gebürtige Aachener schon als Kind rassistisches Mobbing. Daraus machte er in der Vergangenheit kein Geheimnis. Genau für diese Offenheit lieben seine Fans Julien bis heute. Auf YouTube betrieb er über mehrere Jahre einen Kanal mit rund 6 Millionen Abonnenten, auf dem er aufwendig produzierte Kurzfilme online stellte. Diesen Kanal stellte er allerdings im Frühjahr dieses Jahres ein. Stattdessen können Fans die Renovierung seines Hauses auf seinem Zweitkanal "Bulien Jam" weiterverfolgen. Darüber hinaus hostet Julien zusammen mit Rezo erfolgreich den Podcast "Hobbylos" und begeisterte die Zuschauer im Januar mit der Prime Video-Show "The Way Out" zusammen mit Kumpel Joon Kim (34).

Imago Julien Bam beim Photocall zu "Sonic the Hedgehog 3" im Filmpalast Köln, Dezember 2024

Instagram / julienbam Rezo und Julien Bam im August 2023

Getty Images Joon Kim und Julien Bam bei der "The Way Out"-Premiere, April 2025