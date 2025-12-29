Adam hat den Nachnamen seiner Frau Holly Ramsay angenommen

Olympiaschwimmer Adam Peaty (31) und Holly Ramsay haben sich bei einer festlichen Zeremonie in der historischen Bath Abbey das Jawort gegeben. Doch nicht nur die romantische Hochzeit sorgte für Schlagzeilen: Kurz danach änderte Adam auf seinem Instagram-Profil seinen Namen auf Adam Ramsay Peaty. Dieser Schritt wird von vielen als deutliche Botschaft interpretiert, da er womöglich mit einem schwerwiegenden Bruch innerhalb der Peaty-Familie einhergeht. Adams Mutter Caroline war neben fast allen weiteren Familienmitgliedern nicht zur Hochzeit geladen und erlebte das Ereignis aus der Ferne – tief betrübt über die Ausladung durch ihren eigenen Sohn.

Der Namenswechsel wirkt wie ein klares Signal für die künftigen Bande – und folgt dem Beispiel von Brooklyn Peltz-Beckham (26), der nach seiner Hochzeit ebenfalls den Nachnamen seiner Frau ergänzte. Adam soll seine Familie bereits im Vorfeld ausgeladen haben, nur Vater Mark habe Berichten zufolge noch eine späte Einladung erhalten – mit Sitzplätzen ganz hinten. Während der Reden soll Gordon Ramsay (59) einen spitzen Kommentar in Richtung der abwesenden Eltern gemacht haben. Adam erwähnte seine Familie nicht, sondern bedankte sich überschwänglich bei Trainerin Mel Marshall, die er als stützende Konstante und "wie eine Mutter" bezeichnete.

Die Hochzeit selbst wirkte wie ein märchenhaftes Schauspiel: Holly erschien in einem aufwendig gestalteten Umhang, geführt von ihrem Vater Gordon, der sie mit einem Lächeln durch den Applaus der Menge begleitete. Die Brautjungfern, darunter Adams Schwester Beth, trugen rote Kleider aus der Modekollektion von Victoria Beckham (51), die selbst zusammen mit David Beckham (50) und weiteren Prominenten zu den geladenen Gästen gehörte. Bereits vor der Hochzeit waren Familie Ramsay und die Peaty-Verwandten durch verschiedene Spannungen belastet. Die Ehe von Adam und Holly könnte somit den symbolischen Anfang eines neuen Kapitels markieren – allerdings auf Kosten alter familiärer Bindungen.

Instagram / hollyramsayy Adam Peaty und Holly Ramsay, Oktober 2025

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty