Emilie Kiser feiert erstes Weihnachten ohne Sohn Trigg (†3)

Social-Media-Star Emilie Kiser hat offen über ihr erstes Weihnachten ohne ihren verstorbenen Sohn Trigg gesprochen. In einem TikTok-"Get ready with me"-Video vom Samstag, 27. Dezember, erzählt die Influencerin, dass sie die Feiertage bewusst nicht zu Hause in Arizona und nicht im gewohnten Rahmen verbringen wollte. Zusammen mit Ehemann Brady, ihrem kleinen Sohn Teddy und ihrer Familie wich sie nach Kalifornien aus. Dort verzichteten sie auf jede Form von geplanter Tradition, um sich nicht zu einem scheinbar normalen Fest zu zwingen. Emilie beschreibt die Feiertage als "ganz ehrlich ein schreckliches Weihnachten" und bedankt sich gleichzeitig gerührt bei ihren Followern für die vielen Nachrichten und guten Wünsche.

In dem Clip erklärt Emilie, dass ihre Angehörigen komplett Rücksicht auf sie genommen hätten und alle Pläne flexibel hielten. Ihre Geschwister hätten spontan entschieden, ihre eigenen Vorhaben und Reisepläne zu ändern: "Sie meinten alle so: 'Wir machen dieses Jahr einfach das, was ihr wollt und womit ihr euch wohlfühlt.'" Statt durchorganisierter Feiertage habe die Familie die Tage in Kalifornien einfach auf sich zukommen lassen, je nachdem, wie sich alle fühlten und worauf sie an dem jeweiligen Tag Lust hatten. Der Fokus habe darauf gelegen, Teddy eine schöne Zeit zu ermöglichen und gleichzeitig Raum für die Trauer um Trigg zu lassen. Emilie betont, dass es ihr wichtig gewesen sei, weiterhin Erinnerungen zu schaffen, ohne den Eindruck eines normalen Weihnachtsfests zu erwecken, das es für sie nicht mehr gebe.

Der Verlust von Trigg, der im Mai im Pool der Familie ums Leben kam, prägt seitdem den Alltag der Influencerin und ihres Mannes. Emilie hatte nach der Tragödie eine längere Social-Media-Pause eingelegt, bevor sie im Sommer in einem emotionalen Instagram-Post über ihre Sprachlosigkeit und den kaum auszuhaltenden Schmerz schrieb und ihren Sohn als ihr "Baby und besten Freund" beschrieb. Auch in der Vorweihnachtszeit zeigte sie bereits, wie präsent Trigg im Familienleben bleibt: In einem anderen Video war zu sehen, wie sie ihren Kamin festlich schmückt und für jeden geliebten Menschen einen Strumpf aufhängt – auch für Trigg, dessen Andenken sie auf diese Weise in die Feiertage einbindet. Am Ende wird zudem auf Sicherheitstipps zum Thema Pools verwiesen, etwa auf das Angebot eines Herstellers von Poolabdeckungen, die Eltern beim Schutz ihrer Kinder unterstützen sollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser macht ein Selfie im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliekiser Trigg, Brady und Emilie Kiser im September 2024

Anzeige Anzeige