Eine Woche nach Geburt: Tanja Makarić zeigt ihren Bauch

Eine Woche Babyglück: Tanja Makarić (28) hat am 20. Dezember ihre Tochter zur Welt gebracht – jetzt gibt die Social-Media-Bekanntheit ein ehrliches Update aus dem neuen Mama-Alltag. Auf Instagram zeigt Tanja ihren Bauch und filmt die weiche Haut ganz ohne Filter. "So, das ist jetzt eine Woche nach der Geburt. Die Streifen. Die sind meine Falten, aber es ist noch sehr, sehr weich alles", sagt sie. Zu sehen ist, wie sich ihr Körper nach der Entbindung verändert hat. Die Aufnahme entstand zu Hause, die Kamera hält sie selbst, mit ihrer Community im Blick. Mit dabei: ihr Neugeborenes, das Tanja in der Nacht zuvor gestillt hat.

Mehr Details teilt die Influencerin in ihrer Story. Gegen drei Uhr meldete sich die Kleine, Tanja legte an und stillte – danach musste sie "immer so auf Klo" und bekam "immer so einen Hunger", wie sie lachend erzählt. Nach dem Snack schaffte sie es wieder ins Bett und holte etwas Schlaf nach. Ihre Fans reagieren auf die offene Momentaufnahme mit Herz-Emojis und Dank für so viel Realität im Feed. Tanja zeigt nicht nur den Bauch, sie erzählt auch vom neuen Takt zwischen Stillen, Aufstehen, Essen und Weiterschlafen – ein ehrlicher Blick in die erste Woche mit Baby, ohne Glamour, aber mit viel Nähe.

Dass Tanja so transparent über ihren Körper und die Nächte spricht, überrascht ihre Community nicht. Die Sportlerin hatte schon rund um die Geburt Einblicke gegeben und offen geschildert, wie herausfordernd der Weg in die Mutterschaft sein kann. Abseits der Fakten steht bei ihr spürbar das Gefühl im Vordergrund: kurze Ruheinseln, viel Haut-an-Haut und kleine Rituale, die durch die Dunkelstunden tragen. Freunde und Familie spielen dabei leise, aber wichtige Rollen im Hintergrund, während Tanja ihren Rhythmus mit der Tochter findet und die ersten Feiertage zu dritt ganz privat genießt.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

Instagram / tanjamakaric Tanja Makarić, Dezember 2025

Imago Tanja Makaric bei der Genny-Show während der Milan Women’s Fashion Week Spring/Summer 2025