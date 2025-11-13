Kleiner Junge haut Chris Tall mit Antwort aus den Socken

Während einer seiner Liveshows hat Comedian Chris Tall (34) für einen unvergesslichen Moment gesorgt. Als er an das Publikum die Frage stellte, wie die Hauptstadt von Madagaskar heiße, schallte plötzlich die selbstbewusste Antwort "Antananarivo!" durch den Saal. Die Auflösung hatte jedoch einen besonderen Twist: Die Antwort kam von einem elfjährigen Jungen namens Nio, der in den ersten Reihen saß. Auf die erstaunte Nachfrage von Chris, woher der Junge die Antwort wisse, erklärte Nio keck, dass er manchmal die YouTube-Videos des Komikers anschaue – und genau dort die gleiche Frage schon einmal gehört habe. "Überlegt euch das mal. Nio sieht meine Show und merkt sich etwas und hat etwas gelernt!", freute sich der Komiker.

Chris zeigte sich beeindruckt und ließ Nio später sogar auf die Bühne kommen. Der Nachwuchs-Fan durfte neben dem Comedian Platz nehmen und seine wohlverdiente Aufmerksamkeit genießen. Nio nutzte die Gelegenheit, um sich einen Herzenswunsch zu erfüllen: ein gemeinsames Foto mit Chris Tall. Der 34-Jährige legte den Arm um den kleinen Fan, und beide präsentierten sich strahlend in die Kamera. Mit den Worten "Ohne dich bin ich doch nichts. Ich küsse dein Herz, mein Freund!" ließ Chris einmal mehr seine charmante Art durchblicken, während das Publikum begeistert applaudierte.

Chris Tall ist bekannt für seine dynamischen Bühnenauftritte und die Interaktion mit seinen Fans. Ein solcher Moment verleiht seinen Shows eine ganz besondere Note und zeigt, wie sehr er den Austausch mit seinem Publikum schätzt. Dass der kleine Nio die Hauptstadtfrage aus einer seiner früheren Shows kannte, dürfte für den Bühnenstar ein stolzer Beweis dafür sein, wie sehr ihn selbst die jüngsten Fans verfolgen. Mit seiner herzlichen Geste, den Jungen ins Rampenlicht zu holen, bewies Chris, dass er seine Karriere nicht nur auf Humor, sondern auch auf echte Verbindung mit den Menschen gründet.

Imago Chris Tall bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow Kölner Treff im WDR Studio BS 3, Köln, 28.05.2025

Imago Chris Tall bei "Laugh Stories 2024" in der Rudolf Weber Arena Oberhausen, 21. Dezember 2024

Imago Chris Tall zu Gast in der NDR Talk Show in Hamburg-Lokstedt, Fototermin am 13.12.2024