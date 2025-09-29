Konkurrenz? Chris Talls neue Show sendet zeitgleich mit Raab

Chris Tall (34) startet auf ProSieben durch – der Comedian bekommt schon bald seine eigene Show. Unter dem Titel "Chris Talls 'Chris Du mich berühmt?' Show" startet das neue Format ab dem 22. Oktober in der Primetime. TV-Kennern fällt auf: Chris' neue Sendung läuft zeitgleich mit Stefan Raabs (58) Sendung "Die Stefan Raab Show"! Der 58-Jährige hatte zunächst eine Woche lang jeden Abend gesendet und läuft nun seit dem 24. September immer mittwochs, genauso wie Chris' Show. Ob sich der Komiker oder der Ex-tv total-Star in Sachen Quoten durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Worum genau es in Chris' Show gehen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Was feststeht, ist, dass Andrea Kaiser (43) als Moderatorin durch den Abend führen wird. Neben einigen Spielen soll für die Kandidaten die Chance bestehen, live im Studio 10.000 Euro sowie die Hauptrolle in einem mysteriösen Kurzfilm zu gewinnen. Auch prominente Gäste sind Teil des Formats – in der ersten Folge am 22. Oktober zählen dazu Schlagerstar Vanessa Mai (33), Rapper Eko Fresh (42) und Comedian Rick Kavanian (54).

Ob Stefans Show eine starke Konkurrenz für Chris darstellt, bleibt abzuwarten – in den vergangenen Wochen und Monaten servierte die Late-Night-Legende dem Sender RTL mit diversen Show-Konzepten ein regelrechtes Quoten-Tohuwabohu. 2024 stieg Stefan mit "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wieder ins TV-Business ein, die Mixshow kam beim Publikum jedoch weniger gut an. Auch die neue Gameshow "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" schwächelt oft in puncto Zuschauerzahlen. Seine neue Show kommt bislang jedoch gut an – bis auf eine Ausgabe, in der er mit dem Thema Nudismus und einer expliziten Performance die Gemüter erhitzte. Die Folge wird nun vom Jugendschutz geprüft.

Getty Images, RTL Chris Tall, Stefan Raab

IMAGO / Future Image Chris Tall, Comedian

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025