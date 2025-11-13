"Love Island VIP": Filip Pavlovic hatte Sex mit Joena

Bei Love Island VIP geht es weiterhin heiß her: In der 21. Folge durften Filip Pavlovic (31) und Joena Steilen eine Nacht in der exklusiven Private Suite verbringen. Die beiden Reality-Stars genossen die Zeit zu zweit sichtlich, begannen den Abend mit einer sinnlichen Rückenmassage und verschwanden schließlich unter die Bettdecke, wo rhythmische Bewegungen nicht unbemerkt blieben. Am Morgen zeigte sich Filip begeistert und gestand: "Sie hat mich schon verführt." Joena hingegen versuchte mit einem verschmitzten Lächeln abzuwiegeln: "Es ist rein gar nichts passiert." Doch die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen wurde in der Villa heftig diskutiert, und schließlich räumte Joena im Gespräch mit Jeje Lopes das intime Erlebnis ein.

Für Aufregung sorgte zudem die Vorgeschichte: Filip soll nicht zum ersten Mal in der Private Suite privat geworden sein. Erst kürzlich hatte es dort kräftig gefunkt – mit Tatum Koch (27)! Damals war der Reality-TV-Star bereits vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer einer anderen Kandidatin nähergekommen. Diese pikante Enthüllung wirft nun die Frage nach der Rolle des Flirts mit Joena auf und sorgt für Spekulationen in der Villa. Die Stimmung zwischen den Teilnehmerinnen bleibt angespannt, und es bleibt abzuwarten, ob aus den heißen Nächten in der Suite neue Beziehungsdramen entstehen.

Filip scheint sich in der Vergangenheit immer wieder für Gefühlschaos in den Reality-Shows verantwortlich gemacht zu haben. Der gebürtige Hamburger hat in seiner Karriere bereits mehrfach Emotionen aufgeladen und für Gesprächsstoff gesorgt. Joena, die sich selbst durch ihre lebhafte und fröhliche Art bei Fans beliebt gemacht hat, agierte bisher recht unbefangen in ihren Bekanntschaften. Doch mit ihrem Lächeln und lockeren Charme hat sie es geschafft, Filip den Kopf zu verdrehen. Ob ihre Verbindung länger hält als die vergangenen Romanzen des Reality-Stars, wird nur die Zeit zeigen.

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Filip Pavlovic und Joena Steilen, "Love Island VIP" 2025.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Joena Steilen