Wie endet “Temptation Island VIP” für Melissa und Marwin?

Finale bei Temptation Island VIP – und bei Melissa Heitmann (29) und Marwin Klute (28) liegen die Nerven blank. Beim letzten Lagerfeuer sitzen die beiden mit Moderatorin Janin Ullmann (44) zusammen, sehen die heikelsten Szenen der Staffel und müssen eine Entscheidung über ihre Zukunft treffen. Schon die Begrüßung ist frostig: Marwin schaut Melissa kaum an, umarmt sie nicht. In den Einspielern fällt er über ihren OnlyFans-Job und ihre Freunde her, während sie betont, sie trage finanziell viel zum gemeinsamen Lifestyle bei. "Das ist so beleidigend. Die sehen das hier, guck mal, wie du redest. Das ist peinlich", sagt Melissa in die Runde. Für ihren eigenen Ausrutscher – ein "Marwin, das Arschloch" – übernimmt sie Verantwortung: "Ja, das geht nicht. Das war nicht in Ordnung." Am Ende bekennen beide, verletzt zu sein – und wollen trotzdem an der Beziehung festhalten.

Die Aussprache gerät vor allem beim Thema Kevin zur Zerreißprobe. Als Janin fragt, was Melissa in der Villa gelernt habe, fällt Marwin ihr ins Wort: "Um Kevin kennenzulernen." Melissa kontert: "Kevin hat mir gutgetan, man konnte gut mit ihm reden. Aber da ist nichts zwischen uns." Marwin sieht es anders: "Das ging viel zu weit, es ging viel zu intim." Dazu kommen verbale Grenzüberschreitungen aus der Staffel: Als Melissa ihm erklärt, wie verletzend es sei, wenn er sie "eklig" nenne, fragt Marwin: "Ach, ist eklig eine Beleidigung? Hab ich dich mal so richtig beleidigt im Streit?" Er sagt, er habe sich für seine Wortwahl entschuldigt – Melissa glaubt ihm nicht: "Du entschuldigst dich für deine Worte, aber deine Einstellung bleibt doch die gleiche." Besonders das Thema Sex trifft seinen Stolz: "Ich bin der potenteste Mann und du stellst mich hier als Niete dar", wettert er.

Zum Schluss zieht Melissa eine klare Grenze. "Mir ist bewusst geworden, dass es so nicht weitergehen kann und ich einfach glücklich sein möchte. Ich würde die Beziehung mit dir gerne weiterführen, aber nur, wenn wir in eine Therapie gehen. Und dass du dir wirklich bewusst bist, dass ich gehe, sobald du mich das nächste Mal anschreist. Ich kann mir das nicht länger gefallen lassen." Marwin bremst: "Ich will unter diesen Emotionen gar keine Entscheidung treffen. Ich will einfach nur nach Hause und dann kann man versuchen, darüber nochmal zu sprechen." Die beiden verlassen die Show als Paar – doch wirklich überzeugt wirkt keiner. Abseits der Kameras hatten beide in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihnen Loyalität und gemeinsame Ziele sind.

Instagram / marwin.klute Marwin Klute und Melissa Heitmann

RTL Melissa Heitmann mit "Temptation Island VIP"-Verführer Kevin

RTL Marwin Klute bei "Temptation Island VIP", 2025