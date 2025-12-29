"Nackt"?: So feiert Christina Lugner dieses Jahr Silvester

Christina Lugner (60) sorgt zum Jahreswechsel in Kitzbühel für Gesprächsstoff: Die Autorin feiert Silvester in der Villa von Karl Schweigl, dem "Zuckerlbaron". Dort steigt eine Pyjama-Party mit rund zwölf Freunden. Gegenüber oe24 ließ Christina durchblicken, dass sie es dabei lässig angeht: "Wir machen eine Pyjama-Party, aber ich schlafe immer nackt." Der Schauplatz: die legendäre Jürgens-Villa, wo sie mit ihrem engen Freund Karl anstößt und die Nacht zum Tag machen will.

Christina plant, in der Gesellschaftsvilla von Karl durchzufeiern. Die Gästeliste ist überschaubar, die Stimmung dafür umso ausgelassener. "Hier sind viele Münchner und die sind alle in Flirtlaune", schwärmte sie weiter. Die Villa des "Zuckerlbarons" dürfte damit zu einem der Hotspots der Silvesternacht werden und möglicherweise auch liebestechnisch einiges für Christina bereithalten.

Christina bleibt damit ihrer Rolle als schillernde Persönlichkeit der österreichischen Society treu. Seit ihrer Ehe mit dem Baulöwen Richard Lugner (†91) ist sie aus der High Society nicht mehr wegzudenken. Ihre offene Art sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, doch genau das lieben ihre Fans und Freunde an ihr. Karl Schweigl und Christina verbindet schon seit Jahren eine enge Freundschaft. Der Unternehmer und Gastgeber der Silvesterfeier ist bekannt für seinen Hang zu exklusiven Events, was das Zusammentreffen mit der extrovertierten Christina zu einem garantierten Highlight macht.

ActionPress / Starpix / A. Tuma Christina Lugner, Oktober 2024

ActionPress / Starpix / A. Tuma Christina Lugner, TV-Star

Getty Images Christina und Richard Lugner im Februar 2005