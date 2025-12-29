Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Christina Lugner
"Nackt"?: So feiert Christina Lugner dieses Jahr Silvester

"Nackt"?: So feiert Christina Lugner dieses Jahr Silvester

- Shannon Lang
Lesezeit: 2 min

Christina Lugner (60) sorgt zum Jahreswechsel in Kitzbühel für Gesprächsstoff: Die Autorin feiert Silvester in der Villa von Karl Schweigl, dem "Zuckerlbaron". Dort steigt eine Pyjama-Party mit rund zwölf Freunden. Gegenüber oe24 ließ Christina durchblicken, dass sie es dabei lässig angeht: "Wir machen eine Pyjama-Party, aber ich schlafe immer nackt." Der Schauplatz: die legendäre Jürgens-Villa, wo sie mit ihrem engen Freund Karl anstößt und die Nacht zum Tag machen will.

Christina plant, in der Gesellschaftsvilla von Karl durchzufeiern. Die Gästeliste ist überschaubar, die Stimmung dafür umso ausgelassener. "Hier sind viele Münchner und die sind alle in Flirtlaune", schwärmte sie weiter. Die Villa des "Zuckerlbarons" dürfte damit zu einem der Hotspots der Silvesternacht werden und möglicherweise auch liebestechnisch einiges für Christina bereithalten.

Christina bleibt damit ihrer Rolle als schillernde Persönlichkeit der österreichischen Society treu. Seit ihrer Ehe mit dem Baulöwen Richard Lugner (†91) ist sie aus der High Society nicht mehr wegzudenken. Ihre offene Art sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, doch genau das lieben ihre Fans und Freunde an ihr. Karl Schweigl und Christina verbindet schon seit Jahren eine enge Freundschaft. Der Unternehmer und Gastgeber der Silvesterfeier ist bekannt für seinen Hang zu exklusiven Events, was das Zusammentreffen mit der extrovertierten Christina zu einem garantierten Highlight macht.

Christina Lugner, Oktober 2024
ActionPress / Starpix / A. Tuma
Christina Lugner, Oktober 2024
Christina Lugner, TV-Star
ActionPress / Starpix / A. Tuma
Christina Lugner, TV-Star
Christina und Richard Lugner im Februar 2005
Getty Images
Christina und Richard Lugner im Februar 2005
Glaubt ihr, zwischen Christina und Gastgeber Karl knistert es an Silvester?
In diesem Artikel