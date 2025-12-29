Max & Melina vs. Wale & Eva: Wer fliegt aus dem Forsthaus?

In Folge 13 geht es im Forsthaus Rampensau Germany wieder um alles. Beim vergangenen Ansägen haben die Rampensäue entschieden: Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29) sowie Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33) müssen im Rein-Raus-Spiel um ihren Verbleib im Format kämpfen. Im Spiel "Schlüsselmoment" geht es aber nicht um Können, Wissen oder Geschick – sondern lediglich um Glück. Nacheinander wählen die Kandidaten Schlüssel aus und probieren damit, ein Schloss zu öffnen. Wer als Erstes den passenden Schlüssel erwischt, darf gemeinsam mit seinem Partner im Forsthaus bleiben.

In der ersten Runde haben alle Pech – Melinas zweiter Griff aber sitzt: Sie zieht den korrekten Schlüssel und kann das Schloss öffnen. Damit ist es entschieden: Walentina und Eva müssen das Forsthaus verlassen. Vor allem Maurice scheint das sehr zu freuen: Er feiert lautstark, was Eva ziemlich "boshaft" findet. Falls Walentina insgeheim traurig über ihre Niederlage gewesen sein sollte, lässt sie es sich jedenfalls nicht anmerken. "Gott sei Dank müssen wir gehen. Alle guten Dinge sind drei, bekanntlich. Wir gehen als Drittes und es ist perfekt. Wir beide fühlen uns nicht schlecht oder traurig und müssen in Tränen ausbrechen", betont sie. Eva stimmt ihr zu: "Mir fällt ein Stein vom Herzen. Endlich kann ich durchatmen."

Mit den beiden Damen ziehen jedoch zwei echte Rampensäue aus dem Forsthaus aus. Walentina und Eva sorgten in den vergangenen Folgen für eine Menge Drama. Sie gerieten nicht nur mit den anderen Kandidaten aneinander – vor allem zwischen Eva und Maurice flogen die Fetzen – auch innerhalb ihres Teams hing der Haussegen zwischenzeitlich ziemlich schief, weshalb Walentina eigentlich schon früher abbrechen wollte.

