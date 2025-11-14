Sechsstellig: So teuer war Kathy Griffins drittes Facelift

Kathy Griffin (65) packt aus – und lässt die Kinnladen runterklappen: In der aktuellen Folge des Podcasts "Good Guys" von Josh Peck (39) und Ben Soffer verriet die Schauspielerin und Comedian, wie viel ihr jüngstes Facelifting gekostet hat. Für den Eingriff legte sie umgerechnet stolze 188.300 Euro auf den Tisch des Chirurgen, bei dem zuletzt auch Kris Jenner (70) gewesen sei. Allerdings habe sie nicht das extrem straffe "Ponytail"-Lifting gewählt, bei dem das ganze Gesicht hochgezogen werde. Im Gespräch mit den Hosts schilderte Kathy offen, warum sie sich erneut unters Messer legte.

Der Druck, als Frau in der Comedy-Branche immer gut aussehen zu müssen, habe sie letztlich unters Messer getrieben. Die Komikerin ging im weiteren Gespräch auf den Beauty-Boom in Beverly Hills ein, wo einige Chirurgen angeblich bis zu 860.000 Euro für ein Facelifting verlangen. Zu viel für Kathy? "Ich bin einfach so ein Geldmensch. Ich kriege es nicht übers Herz", erklärte sie. Deshalb habe sie sich bisher "nur" zwei Facelifts unterzogen und die Nase operieren lassen. Zudem ließ sie eine Lidoperation vornehmen, die ihren Augen ein jugendlicheres Aussehen verleihen sollte, einschließlich einer angesagten "Cat-Eye-Naht". Auch an ihrem Kinn gibt es eine kleine kosmetische Veränderung, wie sie lachend hinzufügte.

Kathy ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – sei es in Interviews oder auf der Bühne. Bereits in der Vergangenheit hatte sie über ihre Schönheitsoperationen geplaudert und dabei stets ihre Selbstironie bewahrt. "Niemand ist je zu einer Kathy-Griffin-Show gegangen, um ihr schönes, jugendliches Gesicht zu sehen", witzelte Kathy bereits in ihrem eigenen Podcast "Talk Your Head Off".

Imago Kathy Griffin bei der EMA Awards Gala in Los Angeles, Oktober 2025

Getty Images Kathy Griffin bei einer Aufführung 2022

Getty Images Kathy Griffin im September 2022