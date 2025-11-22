Manuela Reimann stolz: Sie ist endlich US-Staatsbürgerin

Manuela Reimann (57) hat einen großen persönlichen Meilenstein erreicht: Die aus dem Fernsehen bekannte Auswanderin ist nun offiziell US-Staatsbürgerin. Auf Instagram teilte die 57-Jährige ihre Freude über die Einbürgerung mit ihren Fans und postete emotionale Bilder der feierlichen Zeremonie. "Es ist geschafft! Heute hatte ich meinen Termin zur Einbürgerung zur US-Amerikanerin", schrieb sie unter ihren Beitrag und sprach von einem "besonderen" Moment. Nach 21 Jahren in den Vereinigten Staaten hat die TV-Persönlichkeit jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft – sie besitzt weiterhin auch den deutschen Pass.

Während Manuela ihren Erfolg feierte, blieb Ehemann Konny Reimann (70) bei diesem besonderen Ereignis auffällig abwesend. Über seinen aktuellen Einbürgerungsstatus ist bisher nichts Neues bekannt. Der 70-Jährige, der seit 2004 mit einer Greencard in den USA lebt, soll Berichten zufolge ebenfalls den Prozess zur amerikanischen Staatsbürgerschaft durchlaufen, jedoch scheint dieser noch nicht abgeschlossen zu sein. Parallel zu ihren Einbürgerungsplänen beschäftigt Manuela und Konny derzeit ein weiteres Vorhaben: ein erneuter Umzug. In ihrer TV-Show erkunden sie derzeit Immobilien auf Barbados. Ein 400 Quadratmeter großes Anwesen auf einem 30.000 Quadratmeter großen Grundstück weckte dabei besonders das Interesse der Auswanderer. "Am Ende, wenn du das renovierst, ist es ein Palast", prognostizierte Konny bereits voller Tatendrang.

Das beliebte Paar blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Ihre Reise führte sie einst von Hamburg nach Texas und schließlich auf die Trauminsel Hawaii, wo sie derzeit residieren. Durch ihre TV-Präsenz und viele weitere Projekte haben sie sich über die Jahre mit Ausdauer und Optimismus ein finanzielles Polster geschaffen, das ihnen einen komfortablen Lebensstil ermöglicht und Freiraum für neue Träume gibt. Besonders Konny begeistert die Fans immer wieder mit seiner unternehmerischen Leidenschaft und Tatkraft, während Manuela die Bodenständige in der Beziehung bleibt. Obwohl sie nun offiziell Amerikanerin ist, bewahrt sie sich weiterhin ihre deutschen Wurzeln – und freut sich auf alles, was die Zukunft bereithält.

Anzeige Anzeige

Adolph, Christopher / ActionPress Konny & Manuela Reimann

Anzeige Anzeige

Adolph, Christopher / ActionPress Die Familie Reimann: Konny, Manuela, Jason und Janina

Anzeige Anzeige

Sarah Lombardi, Konny Reimann und Manu Reimann beim Curling-Training

Anzeige