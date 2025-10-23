Dana Feist oder Wilson: Wer sagte zuerst "Ich liebe dich"?

Wilson Coenen und Dana Feist lassen die Katze aus dem Sack: Im Promiflash-Interview gewähren die beiden Reality-TV-Bekanntheiten einen persönlichen Einblick in ihre Beziehung – und verraten auch, wer zuerst die drei magischen Worte sagte. Es dauerte zwar eine Weile, bis sie ausgesprochen wurden, doch es war Wilson, der seiner Partnerin als Erster seine Gefühle gestand. Dana brauchte dagegen noch etwas länger. "Ich muss mich wirklich auf einen Menschen einlassen, mich wirklich öffnen – ich sage das nicht einfach so, weil man das sagen muss, sondern ich muss es wirklich fühlen. Es muss vom Herzen kommen", betont die ehemalige Love Island-Kandidatin.

Die ehemaligen Germany Shore-Bewohner sind mittlerweile seit etwas mehr als einem Jahr ein Paar. Im Gespräch mit Promiflash verraten sie, dass sie ihren Jahrestag auf den 23. August datieren. In dieser Zeit haben sie nicht nur ihren Alltag gemeinsam organisiert, sondern sind auch schon zusammengezogen und planen nun den nächsten Schritt. "Wir suchen gerade eine größere Wohnung. Das ist erst mal der erste Schritt", erzählt Dana. Und wie sieht es mit einer Verlobung aus? "Ein Antrag und so, das muss vom Mann kommen – da kann ich auch nichts sagen", erklärt die ausgebildete Soldatin.

Bereits vor wenigen Wochen überraschte die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihre Fans mit einer klaren Ansage bezüglich ihrer Zukunftspläne: "Wir haben vor, irgendwann auszuwandern", verriet Dana offen in einer Instagram-Fragerunde. Sie machte kein Geheimnis daraus, dass sie mit ihrem aktuellen Umfeld hadert. "Keine Lust mehr auf dieses komische Wetter, schlecht gelaunte Menschen und zu hohe Steuern", betonte sie. Mit Details zu ihren Auswanderungsplänen hielten sich die beiden allerdings noch zurück – offenbar wollten sie nichts überstürzen. Doch bei einem anderen Zukunftswunsch ließ die Beauty damals keinen Zweifel: "Wenn alles weiterhin so schön zwischen uns bleibt, dann will ich auf jeden Fall in den nächsten drei Jahren schwanger werden."

IMAGO / BOBO Dana Feist und Wilson Coenen, Oktober 2025

Instagram / DLNeIOKNqBh Wilson Coenen und Dana Feist, Mai 2025

IMAGO / Gartner Dana Feist und Wilson Coenen, Juli 2025

