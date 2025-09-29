Nach Attacke von Wilson: Jetzt schießt Tommy Pedroni zurück

Der Schlagabtausch in der Welt der Reality-TV-Stars geht in die nächste Runde: Tommy Pedroni (30) meldet sich mit scharfen Worten zu Wort, nachdem Wilson Coenen sich online über ihn und seine Partnerin Paulina Ljubas (28) ausgelassen hatte. In seiner Instagram-Story nimmt der aktuelle Sommerhaus-Bewohner kein Blatt vor den Mund: "Schau mal, wer sich da meldet. Der Hustler! Derjenige, der in Dating-Formate geht, obwohl er draußen eine Beziehung hat, und derjenige, der bei Germany Shore frauenfeindliche Sachen sagt. Chapeau", erklärt Tommy mit einem sarkastischen Unterton.

In seiner Reaktion stellte der ehemalige Schwimmer außerdem unmissverständlich klar, dass er keinen professionellen Kampf gegen Wilson austragen werde. "Und nein – ich habe immer noch keine Lust, dich bei Fame Fighting auszuknocken", schreibt er in seiner Story. Auch seine Freundin meldete sich bereits zu dem Seitenhieb des ehemaligen Love Island VIP-Kandidaten zu Wort. "Ich glaube, insgeheim bist du sauer, weil du so uninteressant warst für Fame Fighting – weil das wolltest du ja unbedingt gegen Tommy machen", betonte Paulina.

Wilson hatte Paulina und Tommy zuvor in einer Instagram-Fragerunde abwertend beschrieben. Als ein Fan wissen wollte, was er von der aktuellen "Das Sommerhaus der Stars"-Staffel hält, wetterte er: "Schlimm... Finde Paulina und Tommy sind sehr eklige Menschen." Das ließ die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin allerdings nicht auf sich sitzen: Sie warf Wilson eine persönliche Agenda und Doppelmoral vor. "Du bist vorne rum immer sau nett und hinten rum kommst du so?", schimpfte sie über ihren ehemaligen Germany Shore-Kollegen.

IMAGO / Alexander Franz Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

RTL / Frank Beer Wilson, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

IMAGO / Gartner Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, März 2025

