Wilson behauptet: Paulina Ljubas flirtete mit ihm fremd

Wilson Coenen sorgt erneut für Schlagzeilen: In einer Instagram-Story äußerte sich der Reality-TV-Star über pikante Erlebnisse bei der Show Germany Shore. Besonders eine Mitstreiterin rückte in den Fokus seiner brisanten Behauptungen: Paulina Ljubas (28). Laut Wilson soll sie während der Dreharbeiten heftig mit ihm geflirtet haben – und das, obwohl Paulina damals mit Tommy Pedroni (30) liiert war. "Jedes Mal, wenn du besoffen warst, Paulina, hast du dich an mich rangemacht", betonte Wilson in seiner Story und erinnerte sich an ihre angeblichen Worte: "Voll mein Typ, aber ich hab ja Tommy." Seine Aussagen könnten angeblich von weiteren Show-Kollegen bestätigt werden.

Obwohl die Anschuldigungen schwer wiegen, gibt es bisher keine Reaktionen von Paulina oder Tommy zu diesem Vorfall. Wilson zeigte sich dennoch überzeugt von seinen Erinnerungen: "Und Gott soll mich strafen, wenn das nicht deine Worte waren", betonte er. Die Fans der Show spekulieren nun, wie diese Vorwürfe das Bild von Paulina und ihrer Beziehung eventuell beeinflussen könnten. Ob die vermeintlichen Mitbewohner, die laut Wilson seine Version der Geschichte bestätigen könnten, tatsächlich Stellung beziehen werden, bleibt abzuwarten.

Wilson und Paulina gerieten in der Vergangenheit bereits anderweitig aneinander. Erst kürzlich hatte Wilson öffentlich und ungeschönt über Paulina und ihren Partner Tommy hergezogen. Von "ekligen Menschen" war dabei die Rede. Diese Vorfälle zeigen, dass das Verhältnis zwischen Wilson und den beiden Reality-Stars alles andere als harmonisch ist. Ob diese neuen Enthüllungen nun erneut die Wogen zwischen ihnen hochschlagen lassen, wird die Zeit zeigen. Klar ist, dass bei "Germany Shore" nicht nur auf, sondern auch abseits des Bildschirms immer reichlich Drama herrscht.

Collage: pualina_ljubas, RTLZWEI / ITV Studios Germany Collage: Paulina Ljubas und Wilson Coenen

IMAGO / Gartner Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, März 2025

IMAGO / wilson.jr Wilson Coenen, Influencer