"Keine Liebe verdient": Wilson Coenen teilt gegen Gigi aus

Nach der Trennung von Gigi Birofio (26) meldet sich nun Wilson Coenen im Promiflash-Interview zu Wort – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Gemeinsam mit Dana Feist, der Ex-Freundin von Gigi, äußerte sich Wilson zu dessen aktuellem Liebes-Aus. Auf die Frage, ob er Mitleid mit Gigi habe, blieb Wilson deutlich: "Selber schuld. Dummheit wird bestraft." Besonders heftig wurde der Reality-TV-Star, als es darum ging, warum es bei Gigi wohl nicht funktioniert habe: "Ich weiß ja allein, was mit Dana war, und danach hat man auf jeden Fall auch erst mal zehn Jahre keine ordentliche Liebe mehr verdient."

Dana hingegen hielt sich etwas zurück, machte aber ebenfalls klar, dass sie nach der Trennung keine Sympathien mehr für ihren Ex hegt. "Ehrlich gesagt, habe ich da gar kein Mitleid. Also ist mir auch ehrlich gesagt egal", erklärte sie knapp. Wilson machte dabei deutlich, dass er sich nicht näher mit dem Liebesleben von Gigi beschäftigt, sein Urteil aber klar ist: Für ihn trägt Gigi selbst die Schuld an seiner derzeitigen Situation. Das Interview sorgte bereits für reichlich Gesprächsstoff unter Fans und in sozialen Netzwerken.

Wilson und Dana sind seit geraumer Zeit ein glückliches Paar und harmonieren gut miteinander. Ihre scharfe Kritik an Gigi lässt darauf schließen, dass die Vergangenheit zwischen Dana und Gigi offenbar nicht nur schön war. Dana nannte damals als Grund der Trennung: Untreue. Gigi, der als Reality-TV-Star selber oft in den Schlagzeilen auftaucht und mit seinem Verhalten polarisiert, hat sich bislang nicht zu den scharfen Aussagen von Wilson und Dana geäußert.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI / ITV Studios Germany, Imago Collage: Wilson Coenen und Gigi Birofio, Reality-Tv-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen, April 2025

Anzeige Anzeige

AEDT Dana Feist und Gigi Birofio, Februar 2023